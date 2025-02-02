https://ria.ru/20250202/diski-1996648669.html

По всему миру находят странные "инопланетные диски". Ученые узнали, что это

По всему миру находят странные "инопланетные диски". Ученые узнали, что это - РИА Новости, 02.02.2025

По всему миру находят странные "инопланетные диски". Ученые узнали, что это

О предназначении этих артефактов спорят не одно десятилетие. С виду — круглые плоские пластины из металла, испещренные хаотичными линиями. Специалисты долго... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T08:00:00+03:00

2025-02-02T08:00:00+03:00

2025-02-02T08:12:00+03:00

религия

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польша

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. О предназначении этих артефактов спорят не одно десятилетие. С виду — круглые плоские пластины из металла, испещренные хаотичными линиями. Специалисты долго думали, кто и для чего их создал. И наконец выяснили.Такого еще не былоНесколько лет назад при раскопках на юге Украины археологи наткнулись на странные предметы — восемь небольших каменных колец с гравировкой в виде кругов и поперечных линий. Сперва их приняли за допотопные календари.После первичного анализа выяснилось: диски датируются периодом XII-XIII веков, а изготовлены они из пирофиллита, найденного ремесленниками тут же.Этот минерал очень легок в обработке и расщепляется на слои при нагревании, за что и получил свое название. Возникла гипотеза, что артефакты — это сельскохозяйственные орудия: точила, полировальные камни или подкладки для ручного сверла.Однако аналогичных предметов на территории Украины раньше не находили. Кроме того, смущала странная гравировка в виде концентрических колец. Непонятно было, для чего на противоположных сторонах отверстия сделаны небольшие пазы.На помощь пришли коллеги из Польши. Они заглянули в архивы и выяснили, что все гораздо сложнее.Оказалось, такие занятные вещицы уже находили. И не раз. А главное — в разных уголках света. Так, в 1948 году точно такой же диск (только выполненный из дерева) обнаружили на раскопках в Гренландии, а в 2000-м — на острове Волин.В пазы по краям отверстия довольно удачно вписывается гномон — наклоненный штырь, который при попадании света отбрасывает на диск тень. По такому принципу работают солнечные часы.Покорители моряВерсия о предназначении прибора родилась сама собой. С помощью незамысловатого хронометра затем можно легко определить широту и долготу. Польские специалисты предположили, что имеют дело с легендарными солнечными компасами викингов.В период с VIII по XI век скандинавы в ходе опустошительных походов избороздили все побережье Европы, через Гибралтар прошли в Средиземное и Черное моря, освоили морские пути на Ближний Восток.Параллельно шла экспансия на запад. Преодолев Атлантику, добравшись до Исландии и Гренландии, они достигли Америки.Местечко Винланд в Соединенных Штатах — до сих пор магнит для туристов. Здесь некогда располагалась одна из первых стоянок суровых людей Севера.Остается неясным, как викингам удавалось обходиться без компаса и при этом не сбиться с пути, преодолевая гигантские расстояния. Письменных источников этот народ не оставил. А позднейшие христианские летописи зачастую грешат неточностями.Дар короляОднако сохранились легенды — знаменитые саги."В одной из них повествуется о таинственном инструменте — солнечном камне. С его помощью можно было определить положение дневного светила при любой погоде", — рассказал профессор Будапештского университета Габор Хорват.Согласно преданию, король Олаф (правил в 995-1022 годах) однажды увидел странный сон о вращающемся замке и чудесном камне в оправе. Он указывал верный путь и позволял увидеть Солнце, какие бы тучи его ни скрывали.Придворные прорицатели пообещали, что правителю суждено найти заветный талисман. Так оно и случилось. С тех пор воины Олафа, что бы ни случилось в море, всегда шли верным курсом.Этот рассказ долгие годы оставался красивой сказкой для детей. Но в 2011 году Габор Хорват выдвинул предположение: чудесный камень, скорее всего, — некий минерал, способный поляризовать солнечный свет. Из существующих в природе для этого годятся турмалин, иолит и исландский шпат.Проходя через такую призму, лучи расщепляются на два потока. Их направление зависит от угла падения и интенсивности источника света. Викинги поняли эту закономерность: плавно крутили кристалл, пока не получали два разнонаправленных луча. Этот метод эффективен даже в туманную погоду.В теории и на практикеПять лет назад Хорват наглядно продемонстрировал работоспособность своей гипотезы. С помощью компьютерной программы он смоделировал морское путешествие из норвежского Бергена в гренландский поселок Хварф. Дата отплытия — день весеннего равноденствия или летнего солнцестояния. А уровень облачности выбирал случайным образом.Каждые три часа виртуальным кораблям корректировали курс — основываясь на данных самодельного кристалла. В итоге почти все суда успешно достигли конечной точки.Хорват оставил еще одно важное замечание: для более достоверных данных необходимо точно отмечать градусную меру угла, что образовывался между выходящими из кристалла лучами. В противном случае возникала погрешность — и корабли отклонялись на юг.Обнаруженные недавно диски из пирофиллита идеально подходят для того, чтобы фиксировать на них навигационные расчеты. С точностью утверждать это пока нельзя, отметили исследовавшие их ученые из Польши. Однако вероятность того, что это так, довольно велика.Видимо, тысячу лет назад викинги, которых на Руси называли варягами, передали славянам эту незамысловатую, но действенную технологию.

https://ria.ru/20250126/labirint-1995281411.html

гренландия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

гренландия, польша, аналитика - религия и мировоззрение