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В Красноярском крае девушка разбилась при спуске на лыжах с горы

В Красноярском крае девушка разбилась при спуске на лыжах с горы - РИА Новости, 02.02.2025

В Красноярском крае девушка разбилась при спуске на лыжах с горы

Следователи проверяют обстоятельства гибели 15-летней девушки, которая разбилась при спуске на лыжах с горы на горнолыжной базе природного парка "Ергаки" в... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T10:02:00+03:00

2025-02-02T10:02:00+03:00

2025-02-02T10:02:00+03:00

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Следователи проверяют обстоятельства гибели 15-летней девушки, которая разбилась при спуске на лыжах с горы на горнолыжной базе природного парка "Ергаки" в Красноярском крае, сообщила журналистам пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. "Утром 2 февраля 2025 года в следственные органы поступило сообщение о гибели 15-летней девушки при спуске на лыжах с горы на горнолыжной базе в природном парке "Ергаки". По данному факту Шушенским межрайонным следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в сообщении. Следователи работают на месте, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе регионального СК уточнили журналистам, что девушка врезалась в дерево. Предположительно, погибшая из Тувы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)