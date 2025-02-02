Рейтинг@Mail.ru
Мэр Ессентуков рассказал о состоянии отравившихся белгородских детей - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:34 02.02.2025 (обновлено: 23:38 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/deti-1996935070.html
Мэр Ессентуков рассказал о состоянии отравившихся белгородских детей
Мэр Ессентуков рассказал о состоянии отравившихся белгородских детей - РИА Новости, 02.02.2025
Мэр Ессентуков рассказал о состоянии отравившихся белгородских детей
Более 10 детей из Белгородской области находятся под наблюдением врачей на Ставрополье после отравления, сообщил глава города Ессентуки Ставропольского края... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T23:34:00+03:00
2025-02-02T23:38:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
белгородская область
ессентуки
ставропольский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более 10 детей из Белгородской области находятся под наблюдением врачей на Ставрополье после отравления, сообщил глава города Ессентуки Ставропольского края Владимир Крутников. Ранее Крутников сообщал, что семь человек в санатории почувствовали себя плохо, было отмечено повышение температуры и симптомы отравления. Дети из Белгородской области находятся под присмотром медицинских работников, в стационаре. "Оперштаб переведен в режим круглосуточного дежурства. Следим за состоянием всех детей, которые находятся в пансионате. У поступивших вчера парней состояние, как и сообщалось утром, стабильное. К сожалению, госпитализированы ещё ребята 2009 и 2010 года рождения, симптомы те же. Сегодня под наблюдением медиков 12 детей", - написал он в своем Telegram-канале. Крутников подчеркнул, что с воспитателем, тренерским составом и врачами он находится на связи. Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме. "Пока все дети будут на дистанционном обучении, с тренировками тоже надо подождать. Ежедневно будет проводиться термометрия и осмотр медработником", - добавил он.
https://ria.ru/20250117/otravleniya-1994199839.html
белгородская область
ессентуки
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, белгородская область, ессентуки, ставропольский край
Происшествия, Здоровье - Общество, Белгородская область, Ессентуки, Ставропольский край
Мэр Ессентуков рассказал о состоянии отравившихся белгородских детей

На Ставрополье 12 детей из Белгородской области находятся под наблюдением врачей

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более 10 детей из Белгородской области находятся под наблюдением врачей на Ставрополье после отравления, сообщил глава города Ессентуки Ставропольского края Владимир Крутников.
Ранее Крутников сообщал, что семь человек в санатории почувствовали себя плохо, было отмечено повышение температуры и симптомы отравления. Дети из Белгородской области находятся под присмотром медицинских работников, в стационаре.
«
"Оперштаб переведен в режим круглосуточного дежурства. Следим за состоянием всех детей, которые находятся в пансионате. У поступивших вчера парней состояние, как и сообщалось утром, стабильное. К сожалению, госпитализированы ещё ребята 2009 и 2010 года рождения, симптомы те же. Сегодня под наблюдением медиков 12 детей", - написал он в своем Telegram-канале.
Крутников подчеркнул, что с воспитателем, тренерским составом и врачами он находится на связи. Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме.
"Пока все дети будут на дистанционном обучении, с тренировками тоже надо подождать. Ежедневно будет проводиться термометрия и осмотр медработником", - добавил он.
Сотрудники СК проводят проверку на месте происшествия, где дети отравились в спортивной школе Мегино-Кангаласского района в Якутии - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2024-2025 годах
17 января, 09:45
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоБелгородская областьЕссентукиСтавропольский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала