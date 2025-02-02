https://ria.ru/20250202/deti-1996935070.html

Мэр Ессентуков рассказал о состоянии отравившихся белгородских детей

Мэр Ессентуков рассказал о состоянии отравившихся белгородских детей - РИА Новости, 02.02.2025

Мэр Ессентуков рассказал о состоянии отравившихся белгородских детей

Более 10 детей из Белгородской области находятся под наблюдением врачей на Ставрополье после отравления, сообщил глава города Ессентуки Ставропольского края... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T23:34:00+03:00

2025-02-02T23:34:00+03:00

2025-02-02T23:38:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

белгородская область

ессентуки

ставропольский край

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более 10 детей из Белгородской области находятся под наблюдением врачей на Ставрополье после отравления, сообщил глава города Ессентуки Ставропольского края Владимир Крутников. Ранее Крутников сообщал, что семь человек в санатории почувствовали себя плохо, было отмечено повышение температуры и симптомы отравления. Дети из Белгородской области находятся под присмотром медицинских работников, в стационаре. "Оперштаб переведен в режим круглосуточного дежурства. Следим за состоянием всех детей, которые находятся в пансионате. У поступивших вчера парней состояние, как и сообщалось утром, стабильное. К сожалению, госпитализированы ещё ребята 2009 и 2010 года рождения, симптомы те же. Сегодня под наблюдением медиков 12 детей", - написал он в своем Telegram-канале. Крутников подчеркнул, что с воспитателем, тренерским составом и врачами он находится на связи. Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме. "Пока все дети будут на дистанционном обучении, с тренировками тоже надо подождать. Ежедневно будет проводиться термометрия и осмотр медработником", - добавил он.

https://ria.ru/20250117/otravleniya-1994199839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, белгородская область, ессентуки, ставропольский край