https://ria.ru/20250202/deti-1996872549.html

В Москве проводят эпидемиологические мероприятия после отравления детей

В Москве проводят эпидемиологические мероприятия после отравления детей - РИА Новости, 02.02.2025

В Москве проводят эпидемиологические мероприятия после отравления детей

В Москве проводят эпидемиологические мероприятия после отравления шести детей в отеле "Поречье" на юго-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T10:59:00+03:00

2025-02-02T10:59:00+03:00

2025-02-02T13:55:00+03:00

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москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Москве проводят эпидемиологические мероприятия после отравления шести детей в отеле "Поречье" на юго-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента."Департамент здравоохранения совместно с управлением Роспотребнадзора по городу Москве проводит необходимые эпидемиологические мероприятия. Ситуация находится на контроле", — рассказали в депздраве.В пресс-службе уточнили, что состояние отравившихся удовлетворительное, угрозы их жизни нет. Пострадавшим оказывают помощь. Остальным детям, проживающим в отеле, госпитализация не потребовалась.Специалисты столичного управления Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве" отобрали пробы сырья, пищевой продукции в месте проживания детей и биоматериал у заболевших и контактировавших с ними.Столичная прокуратура сообщала, что в отеле отравились шесть девочек. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20250128/altay-1995939195.html

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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество