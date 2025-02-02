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В Москве проводят эпидемиологические мероприятия после отравления детей - РИА Новости, 02.02.2025
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10:59 02.02.2025 (обновлено: 13:55 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/deti-1996872549.html
В Москве проводят эпидемиологические мероприятия после отравления детей
В Москве проводят эпидемиологические мероприятия после отравления детей - РИА Новости, 02.02.2025
В Москве проводят эпидемиологические мероприятия после отравления детей
В Москве проводят эпидемиологические мероприятия после отравления шести детей в отеле "Поречье" на юго-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T10:59:00+03:00
2025-02-02T13:55:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Москве проводят эпидемиологические мероприятия после отравления шести детей в отеле "Поречье" на юго-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента."Департамент здравоохранения совместно с управлением Роспотребнадзора по городу Москве проводит необходимые эпидемиологические мероприятия. Ситуация находится на контроле", — рассказали в депздраве.В пресс-службе уточнили, что состояние отравившихся удовлетворительное, угрозы их жизни нет. Пострадавшим оказывают помощь. Остальным детям, проживающим в отеле, госпитализация не потребовалась.Специалисты столичного управления Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве" отобрали пробы сырья, пищевой продукции в месте проживания детей и биоматериал у заболевших и контактировавших с ними.Столичная прокуратура сообщала, что в отеле отравились шесть девочек. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20250128/altay-1995939195.html
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В Москве проводят эпидемиологические мероприятия после отравления детей

Депздрав: в Москве ведутся эпидемиологические мероприятия после отравления детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Москве проводят эпидемиологические мероприятия после отравления шести детей в отеле "Поречье" на юго-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.
"Департамент здравоохранения совместно с управлением Роспотребнадзора по городу Москве проводит необходимые эпидемиологические мероприятия. Ситуация находится на контроле", — рассказали в депздраве.
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В пресс-службе уточнили, что состояние отравившихся удовлетворительное, угрозы их жизни нет. Пострадавшим оказывают помощь. Остальным детям, проживающим в отеле, госпитализация не потребовалась.
Специалисты столичного управления Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве" отобрали пробы сырья, пищевой продукции в месте проживания детей и биоматериал у заболевших и контактировавших с ними.
Столичная прокуратура сообщала, что в отеле отравились шесть девочек. Возбуждено уголовное дело.
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ПроисшествияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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