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Буддийский фонд издаст материалы о вкладе буддистов в победу в ВОВ
Буддийский фонд издаст материалы о вкладе буддистов в победу в ВОВ - РИА Новости, 02.02.2025
Буддийский фонд издаст материалы о вкладе буддистов в победу в ВОВ
Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям запустил проект "Буддизм и Великая Победа: герои в лицах" к 80-летию Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T06:25:00+03:00
2025-02-02T06:25:00+03:00
2025-02-02T06:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
япония
москва
россия
олег вавилов
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям запустил проект "Буддизм и Великая Победа: герои в лицах" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которого будут публиковаться воспоминания и материалы о подвигах представителей буддизма и проведена посвященная им выставка, рассказал РИА Новости советник президента фонда Олег Вавилов. "Мы собираемся публиковать истории по мере поступления на сайте фонда, а по результатам выпустить печатный сборник и провести выставку в Москве с фотографиями и материалами из архивов. Это планируется сделать с мая по сентябрь, отметив и участие буддистов в победе над Японией. По количеству присланных историй в лидерах сейчас Тува", – сообщил он. Буддистов, которые захотят принять участие в юбилейном проекте, в фонде призвали присылать рассказы о подвигах их близких в годы войны по электронному адресу office@buddhiststudies.ru с пометкой "Герои в лицах". Ежегодно в России 3 сентября отмечается День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250201/volgograd-1996770737.html
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япония, москва, россия, олег вавилов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Япония, Москва, Россия, Олег Вавилов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Буддийский фонд издаст материалы о вкладе буддистов в победу в ВОВ
Буддийский фонд запустил проект "Буддизм и Великая Победа: герои в лицах"