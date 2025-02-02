https://ria.ru/20250202/buddizm-1996858809.html

Буддийский фонд издаст материалы о вкладе буддистов в победу в ВОВ

Буддийский фонд издаст материалы о вкладе буддистов в победу в ВОВ - РИА Новости, 02.02.2025

Буддийский фонд издаст материалы о вкладе буддистов в победу в ВОВ

Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям запустил проект "Буддизм и Великая Победа: герои в лицах" к 80-летию Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T06:25:00+03:00

2025-02-02T06:25:00+03:00

2025-02-02T06:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

япония

москва

россия

олег вавилов

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям запустил проект "Буддизм и Великая Победа: герои в лицах" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которого будут публиковаться воспоминания и материалы о подвигах представителей буддизма и проведена посвященная им выставка, рассказал РИА Новости советник президента фонда Олег Вавилов. "Мы собираемся публиковать истории по мере поступления на сайте фонда, а по результатам выпустить печатный сборник и провести выставку в Москве с фотографиями и материалами из архивов. Это планируется сделать с мая по сентябрь, отметив и участие буддистов в победе над Японией. По количеству присланных историй в лидерах сейчас Тува", – сообщил он. Буддистов, которые захотят принять участие в юбилейном проекте, в фонде призвали присылать рассказы о подвигах их близких в годы войны по электронному адресу office@buddhiststudies.ru с пометкой "Герои в лицах". Ежегодно в России 3 сентября отмечается День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250201/volgograd-1996770737.html

https://ria.ru/20250131/peterburg-1996733770.html

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япония, москва, россия, олег вавилов, 80-летие победы в великой отечественной войне