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ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ с помощью нового БПЛА "Мерлин-ВР" - РИА Новости, 02.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 02.02.2025 (обновлено: 18:05 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/bpla-1996902402.html
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ с помощью нового БПЛА "Мерлин-ВР"
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ с помощью нового БПЛА "Мерлин-ВР" - РИА Новости, 02.02.2025
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ с помощью нового БПЛА "Мерлин-ВР"
Новый тяжелый беспилотник "Мерлин-ВР" скорректировал удар ФАБ-1500 по скоплению пехоты ВСУ, укрывавшейся в бункере в Херсонской области, сообщил корреспондент... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T16:45:00+03:00
2025-02-02T18:05:00+03:00
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безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 2 фев — РИА Новости. Новый тяжелый беспилотник "Мерлин-ВР" скорректировал удар ФАБ-1500 по скоплению пехоты ВСУ, укрывавшейся в бункере в Херсонской области, сообщил корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета БПЛА 18-й армии группировки войск "Днепр"."Все отлично прошло, штатно. Как положено. Как в книжке написали. Ребята сработали отлично. Молодцы ребята", — рассказал агентству разведчик с позывным Механик.Расчет разведчиков БПЛА "Мерлин-ВР" подготовил борт к полету, поднял его в воздух и направил в тыл противника. Благодаря мастерству военных, высотности дрона и качеству оборудования, включая камеру наблюдения, разведчики выявили скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра.Разведданные передали командованию армии, после чего штаб принял решение нанести ракетно-бомбовый удар с применением ФАБ-1500. Беспилотник продолжил наблюдение и подтвердил уничтожение цели, выступив в качестве средства объективного контроля.На взлет и посадку разведчики потратили не более трех минут, так как являются одной из наиболее важных для противника целей. &quot;(Мы. — Прим. ред.) первоочередная (для противника. — Прим. ред.) цель. Мы — приоритетная цель&quot;, — подчеркнул разведчик с позывным Стас.Беспилотник "Мерлин-ВР" может вести разведку в любое время суток и в любую погоду в течение почти десяти часов и на расстоянии до 120 километров от точки взлета.
https://ria.ru/20240617/bespilotnik-1953308386.html
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Новый российский беспилотник "Мерлин-ВР" корректирует удар ФАБ-1500 по скоплению украинской пехоты
Новый тяжелый российский беспилотник "Мерлин-ВР" скорректировал удар ФАБ-1500 по крупному скоплению украинской пехоты, укрывавшейся в бункере на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает наблюдавший за работой расчета БПЛА 18 армии группировки войск "Днепр" корреспондент РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ с помощью нового БПЛА "Мерлин-ВР"

Новый БПЛА "Мерлин-ВР" скорректировал удар по скоплению ВСУ в Херсонской области

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 2 фев — РИА Новости. Новый тяжелый беспилотник "Мерлин-ВР" скорректировал удар ФАБ-1500 по скоплению пехоты ВСУ, укрывавшейся в бункере в Херсонской области, сообщил корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета БПЛА 18-й армии группировки войск "Днепр".
"Все отлично прошло, штатно. Как положено. Как в книжке написали. Ребята сработали отлично. Молодцы ребята", — рассказал агентству разведчик с позывным Механик.
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Расчет разведчиков БПЛА "Мерлин-ВР" подготовил борт к полету, поднял его в воздух и направил в тыл противника. Благодаря мастерству военных, высотности дрона и качеству оборудования, включая камеру наблюдения, разведчики выявили скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра.
Разведданные передали командованию армии, после чего штаб принял решение нанести ракетно-бомбовый удар с применением ФАБ-1500. Беспилотник продолжил наблюдение и подтвердил уничтожение цели, выступив в качестве средства объективного контроля.
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На взлет и посадку разведчики потратили не более трех минут, так как являются одной из наиболее важных для противника целей.
«

"(Мы. — Прим. ред.) первоочередная (для противника. — Прим. ред.) цель. Мы — приоритетная цель", — подчеркнул разведчик с позывным Стас.

Беспилотник "Мерлин-ВР" может вести разведку в любое время суток и в любую погоду в течение почти десяти часов и на расстоянии до 120 километров от точки взлета.
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