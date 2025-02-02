https://ria.ru/20250202/bpla-1996902402.html

ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ с помощью нового БПЛА "Мерлин-ВР"

ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ с помощью нового БПЛА "Мерлин-ВР" - РИА Новости, 02.02.2025

ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ с помощью нового БПЛА "Мерлин-ВР"

Новый тяжелый беспилотник "Мерлин-ВР" скорректировал удар ФАБ-1500 по скоплению пехоты ВСУ, укрывавшейся в бункере в Херсонской области, сообщил корреспондент... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T16:45:00+03:00

2025-02-02T16:45:00+03:00

2025-02-02T18:05:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 2 фев — РИА Новости. Новый тяжелый беспилотник "Мерлин-ВР" скорректировал удар ФАБ-1500 по скоплению пехоты ВСУ, укрывавшейся в бункере в Херсонской области, сообщил корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета БПЛА 18-й армии группировки войск "Днепр"."Все отлично прошло, штатно. Как положено. Как в книжке написали. Ребята сработали отлично. Молодцы ребята", — рассказал агентству разведчик с позывным Механик.Расчет разведчиков БПЛА "Мерлин-ВР" подготовил борт к полету, поднял его в воздух и направил в тыл противника. Благодаря мастерству военных, высотности дрона и качеству оборудования, включая камеру наблюдения, разведчики выявили скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра.Разведданные передали командованию армии, после чего штаб принял решение нанести ракетно-бомбовый удар с применением ФАБ-1500. Беспилотник продолжил наблюдение и подтвердил уничтожение цели, выступив в качестве средства объективного контроля.На взлет и посадку разведчики потратили не более трех минут, так как являются одной из наиболее важных для противника целей. "(Мы. — Прим. ред.) первоочередная (для противника. — Прим. ред.) цель. Мы — приоритетная цель", — подчеркнул разведчик с позывным Стас.Беспилотник "Мерлин-ВР" может вести разведку в любое время суток и в любую погоду в течение почти десяти часов и на расстоянии до 120 километров от точки взлета.

https://ria.ru/20240617/bespilotnik-1953308386.html

https://ria.ru/20240921/vsu-1973976208.html

https://ria.ru/20241205/putin-1987561184.html

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Новый российский беспилотник "Мерлин-ВР" корректирует удар ФАБ-1500 по скоплению украинской пехоты Новый тяжелый российский беспилотник "Мерлин-ВР" скорректировал удар ФАБ-1500 по крупному скоплению украинской пехоты, укрывавшейся в бункере на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает наблюдавший за работой расчета БПЛА 18 армии группировки войск "Днепр" корреспондент РИА Новости 2025-02-02T16:45 true PT3M34S

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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины