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В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.02.2025
В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T13:23:00+03:00
2025-02-02T13:23:00+03:00
2025-02-02T13:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание. Ростов-на-Дону. Отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении.
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ростовская область, россия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА
МЧС России: в Ростовской области отменена опасность атаки беспилотника