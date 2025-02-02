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В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/bpla-1996885845.html
В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.02.2025
В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T13:23:00+03:00
2025-02-02T13:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание. Ростов-на-Дону. Отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении.
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ростовская область
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ростовская область, россия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА

МЧС России: в Ростовской области отменена опасность атаки беспилотника

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России.
"Внимание. Ростов-на-Дону. Отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель
Вчера, 08:41
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьРоссияРостов-на-ДонуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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