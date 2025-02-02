https://ria.ru/20250202/bpla-1996885845.html

В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА

В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.02.2025

В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T13:23:00+03:00

2025-02-02T13:23:00+03:00

2025-02-02T13:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

россия

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание. Ростов-на-Дону. Отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250202/vsu-1996864789.html

ростовская область

россия

ростов-на-дону

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2025

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ростовская область, россия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)