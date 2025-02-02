https://ria.ru/20250202/bezhenka-1996858987.html

Киев заставляет учителей вести антироссийскую пропаганду, заявила беженка

Киев заставляет учителей вести антироссийскую пропаганду, заявила беженка - РИА Новости, 02.02.2025

Киев заставляет учителей вести антироссийскую пропаганду, заявила беженка

Украинская администрация давит на школьных учителей, заставляя их вести антироссийскую пропаганду, рассказала РИА Новости сотрудница одной из школ освобожденной РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T06:27:00+03:00

2025-02-02T06:27:00+03:00

2025-02-02T06:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

новогродовка

донецкая народная республика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19226/16/192261694_0:310:3005:2000_1920x0_80_0_0_2c3afd8cc10552c66352fcbc748723dc.jpg

ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинская администрация давит на школьных учителей, заставляя их вести антироссийскую пропаганду, рассказала РИА Новости сотрудница одной из школ освобожденной Новогродовки в ДНР Елена. Она покинула этот населенный пункт и была эвакуирована российскими военными в безопасное место. "Когда работала в школе, то особый прессинг был со стороны администрации, потому что нужно было подавать информацию, несмотря на то, что я психолог и особого влияния на детей не имею, необходимо было подавать информацию под соусом того, что Россия - агрессор... что она несет зло, и, естественно, это отражалось в душах детей", - сказала Елена. Минобороны России 8 сентября 2024 года сообщило, что населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20250103/selidovo-1992371075.html

https://ria.ru/20241220/bezhentsy-1990304916.html

россия

новогродовка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, новогродовка, донецкая народная республика, владимир путин