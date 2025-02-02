https://ria.ru/20250202/bespilotniki-1996899010.html

ПВО сбила четыре украинских беспилотника в нескольких регионах России

ПВО сбила четыре украинских беспилотника в нескольких регионах России - РИА Новости, 02.02.2025

ПВО сбила четыре украинских беспилотника в нескольких регионах России

Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T15:51:00+03:00

2025-02-02T15:51:00+03:00

2025-02-02T17:50:00+03:00

безопасность

россия

белгородская область

специальная военная операция на украине

курская область

черное море

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских БПЛА, сообщили в Минобороны."Второго февраля текущего года в период с 13:20 до 14:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА — над территорией Курской области и по одному над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", — говорится в материале.Украинские войска ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. Так, накануне силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников в Кировском районе Калужской области, один из них упал на нежилое строение, произошло возгорание.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250202/postradavshaya-1996884618.html

https://ria.ru/20250202/spetsoperatsiya-1995832140.html

россия

белгородская область

курская область

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, белгородская область, курская область, черное море