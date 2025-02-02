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ПВО сбила четыре украинских беспилотника в нескольких регионах России - РИА Новости, 02.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 02.02.2025 (обновлено: 17:50 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/bespilotniki-1996899010.html
ПВО сбила четыре украинских беспилотника в нескольких регионах России
ПВО сбила четыре украинских беспилотника в нескольких регионах России - РИА Новости, 02.02.2025
ПВО сбила четыре украинских беспилотника в нескольких регионах России
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T15:51:00+03:00
2025-02-02T17:50:00+03:00
безопасность
россия
белгородская область
специальная военная операция на украине
курская область
черное море
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских БПЛА, сообщили в Минобороны."Второго февраля текущего года в период с 13:20 до 14:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА — над территорией Курской области и по одному над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", — говорится в материале.Украинские войска ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. Так, накануне силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников в Кировском районе Калужской области, один из них упал на нежилое строение, произошло возгорание.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250202/postradavshaya-1996884618.html
https://ria.ru/20250202/spetsoperatsiya-1995832140.html
россия
белгородская область
курская область
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безопасность, россия, белгородская область, курская область, черное море
Безопасность, Россия, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Черное море
ПВО сбила четыре украинских беспилотника в нескольких регионах России

ПВО сбила четыре дрона над Курской и Белгородской областями и у Крыма

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
"Второго февраля текущего года в период с 13:20 до 14:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА — над территорией Курской области и по одному над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", — говорится в материале.
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Украинские войска ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. Так, накануне силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников в Кировском районе Калужской области, один из них упал на нежилое строение, произошло возгорание.
В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
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