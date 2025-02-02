https://ria.ru/20250202/bespilotniki-1996899010.html
ПВО сбила четыре украинских беспилотника в нескольких регионах России
ПВО сбила четыре украинских беспилотника в нескольких регионах России - РИА Новости, 02.02.2025
ПВО сбила четыре украинских беспилотника в нескольких регионах России
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T15:51:00+03:00
2025-02-02T15:51:00+03:00
2025-02-02T17:50:00+03:00
безопасность
россия
белгородская область
специальная военная операция на украине
курская область
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских БПЛА, сообщили в Минобороны."Второго февраля текущего года в период с 13:20 до 14:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА — над территорией Курской области и по одному над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", — говорится в материале.Украинские войска ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. Так, накануне силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников в Кировском районе Калужской области, один из них упал на нежилое строение, произошло возгорание.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250202/postradavshaya-1996884618.html
https://ria.ru/20250202/spetsoperatsiya-1995832140.html
россия
белгородская область
курская область
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белгородская область, курская область, черное море
Безопасность, Россия, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Черное море
ПВО сбила четыре украинских беспилотника в нескольких регионах России
ПВО сбила четыре дрона над Курской и Белгородской областями и у Крыма