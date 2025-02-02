https://ria.ru/20250202/bespilotniki-1996893448.html

Над Курской, Белгородской и Ростовской областями сбили три дрона

Над Курской, Белгородской и Ростовской областями сбили три дрона - РИА Новости, 02.02.2025

Над Курской, Белгородской и Ростовской областями сбили три дрона

Дежурные средства российской ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Курской, Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T14:45:00+03:00

2025-02-02T14:45:00+03:00

2025-02-02T14:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

беспилотники

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Курской, Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Второго февраля т.г. в период с 10.00 до 11.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской, Белгородской и Ростовской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

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Наталья Макарова

ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, беспилотники