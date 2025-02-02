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Над Курской, Белгородской и Ростовской областями сбили три дрона
Над Курской, Белгородской и Ростовской областями сбили три дрона - РИА Новости, 02.02.2025
Над Курской, Белгородской и Ростовской областями сбили три дрона
Дежурные средства российской ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Курской, Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T14:45:00+03:00
2025-02-02T14:45:00+03:00
2025-02-02T14:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Курской, Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Второго февраля т.г. в период с 10.00 до 11.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской, Белгородской и Ростовской областей", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
Над Курской, Белгородской и Ростовской областями сбили три дрона
Минобороны: над Курской, Белгородской и Ростовской областями уничтожили три БПЛА