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Над Курской, Белгородской и Ростовской областями сбили три дрона - РИА Новости, 02.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/bespilotniki-1996893448.html
Над Курской, Белгородской и Ростовской областями сбили три дрона
Над Курской, Белгородской и Ростовской областями сбили три дрона - РИА Новости, 02.02.2025
Над Курской, Белгородской и Ростовской областями сбили три дрона
Дежурные средства российской ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Курской, Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T14:45:00+03:00
2025-02-02T14:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Курской, Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Второго февраля т.г. в период с 10.00 до 11.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской, Белгородской и Ростовской областей", - говорится в сообщении.
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ростовская область
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ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
Над Курской, Белгородской и Ростовской областями сбили три дрона

Минобороны: над Курской, Белгородской и Ростовской областями уничтожили три БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1"
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Курской, Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Второго февраля т.г. в период с 10.00 до 11.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской, Белгородской и Ростовской областей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныБеспилотники
 
 
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