https://ria.ru/20250202/bespilotniki-1996861962.html

Над территорией России ночью сбили пять украинских беспилотников

Над территорией России ночью сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 02.02.2025

Над территорией России ночью сбили пять украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили пять украинских беспилотников над Курской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T07:23:00+03:00

2025-02-02T07:23:00+03:00

2025-02-02T07:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

курская область

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили пять украинских беспилотников над Курской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА - над территорией Курской области и по одному – над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250202/poteri-1996860713.html

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брянская область

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россия, брянская область, курская область