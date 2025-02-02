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Над территорией России ночью сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 02.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:23 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/bespilotniki-1996861962.html
Над территорией России ночью сбили пять украинских беспилотников
Над территорией России ночью сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 02.02.2025
Над территорией России ночью сбили пять украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили пять украинских беспилотников над Курской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T07:23:00+03:00
2025-02-02T07:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
курская область
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили пять украинских беспилотников над Курской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА - над территорией Курской области и по одному – над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.
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россия
брянская область
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россия, брянская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Курская область
Над территорией России ночью сбили пять украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО ночью сбили пять БПЛА ВСУ над территорией России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили пять украинских беспилотников над Курской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА - над территорией Курской области и по одному – над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьКурская область
 
 
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