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Над территорией России ночью сбили пять украинских беспилотников
Над территорией России ночью сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 02.02.2025
Над территорией России ночью сбили пять украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили пять украинских беспилотников над Курской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T07:23:00+03:00
2025-02-02T07:23:00+03:00
2025-02-02T07:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили пять украинских беспилотников над Курской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА - над территорией Курской области и по одному – над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.
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россия, брянская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Курская область
Над территорией России ночью сбили пять украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО ночью сбили пять БПЛА ВСУ над территорией России