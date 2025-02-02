https://ria.ru/20250202/bespilotnik-1996926937.html
В Ростовской области уничтожили беспилотник
В Ростовской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 02.02.2025
В Ростовской области уничтожили беспилотник
Беспилотник уничтожен в Миллеровским районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора региона Юрий... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T21:47:00+03:00
2025-02-02T21:47:00+03:00
2025-02-02T21:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
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юрий слюсарь
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Беспилотник уничтожен в Миллеровским районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь."В Миллеровском районе средствами противовоздушной обороны уничтожен один БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Ростовской области уничтожили беспилотник
В Миллеровским районе Ростовской области сбили беспилотник ВСУ, пострадавших нет