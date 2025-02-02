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В Ростовской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 02.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:47 02.02.2025 (обновлено: 21:52 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/bespilotnik-1996926937.html
В Ростовской области уничтожили беспилотник
В Ростовской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 02.02.2025
В Ростовской области уничтожили беспилотник
Беспилотник уничтожен в Миллеровским районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора региона Юрий... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T21:47:00+03:00
2025-02-02T21:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
миллеровский район
вооруженные силы украины
украина
юрий слюсарь
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Беспилотник уничтожен в Миллеровским районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь."В Миллеровском районе средствами противовоздушной обороны уничтожен один БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
миллеровский район
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ростовская область, миллеровский район, вооруженные силы украины, украина, юрий слюсарь , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Миллеровский район, Вооруженные силы Украины, Украина, Юрий Слюсарь , Происшествия
В Ростовской области уничтожили беспилотник

В Миллеровским районе Ростовской области сбили беспилотник ВСУ, пострадавших нет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Беспилотник уничтожен в Миллеровским районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«
Миллеровском районе средствами противовоздушной обороны уничтожен один БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьМиллеровский районВооруженные силы УкраиныУкраинаЮрий СлюсарьПроисшествия
 
 
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