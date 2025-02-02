https://ria.ru/20250202/bespilotnik-1996926937.html

В Ростовской области уничтожили беспилотник

В Ростовской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 02.02.2025

В Ростовской области уничтожили беспилотник

Беспилотник уничтожен в Миллеровским районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора региона Юрий... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T21:47:00+03:00

2025-02-02T21:47:00+03:00

2025-02-02T21:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

миллеровский район

вооруженные силы украины

украина

юрий слюсарь

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Беспилотник уничтожен в Миллеровским районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь."В Миллеровском районе средствами противовоздушной обороны уничтожен один БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

миллеровский район

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

ростовская область, миллеровский район, вооруженные силы украины, украина, юрий слюсарь , происшествия