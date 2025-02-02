https://ria.ru/20250202/bespilotnik-1996892216.html

Гагин показал аналог беспилотника, который атаковал его под Донецком

Гагин показал аналог беспилотника, который атаковал его под Донецком - РИА Новости, 02.02.2025

Гагин показал аналог беспилотника, который атаковал его под Донецком

Военно-политический эксперт Ян Гагин продемонстрировал РИА Новости аналог беспилотника, которым он был атакован под Донецком летом 2024 года. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T14:34:00+03:00

2025-02-02T14:34:00+03:00

2025-02-02T14:57:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Военно-политический эксперт Ян Гагин продемонстрировал РИА Новости аналог беспилотника, которым он был атакован под Донецком летом 2024 года. Гагина и его товарища 19 июня прошлого года под Донецком атаковал украинский дрон, который сбросил снаряд на расстоянии 10-15 метров. По словам эксперта, их спасло наличие радиоэлектронного ружья, однако мужчины получили осколочные ранения. "Это дрон-разведчик Mavic 3… Чаще всего разведчик комплектуется еще и сбросом. То есть он может нести с собой какой-то боеприпас, какую-то гранату небольшую. В принципе, таким же изделием поразили в начале июня меня и моего товарища", - заявил РИА Новости Гагин. По его словам, российские военные собирают с поля боя сбитые дроны противника, которые затем разбираются на запчасти. "Мы собираем новые (дроны - ред.). То есть из двух, трех, пяти мы собираем еще один (дрон - ред.)", - пояснил он. Также эксперт продемонстрировал использовавшийся противником FPV-дрон. "Этот китайского производства, китайские запчасти… По большому счету, это изделие стоит около 50-70 тысяч рублей. А цель, которую он может поразить, например, танк, уже стоит 50 миллионов", - подчеркнул собеседник агентства. Гагин напомнил, что недавно на угледарском и кураховском направлениях российские военные сбили более 40 дронов "Баба-Яга". По его словам, изделия удалось восстановить и в скором времени они поступят на фронт.

https://ria.ru/20250201/gagin-1996793428.html

https://ria.ru/20250121/gagin-1994893697.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, ян гагин