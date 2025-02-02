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Гагин показал аналог беспилотника, который атаковал его под Донецком - РИА Новости, 02.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 02.02.2025 (обновлено: 14:57 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/bespilotnik-1996892216.html
Гагин показал аналог беспилотника, который атаковал его под Донецком
Гагин показал аналог беспилотника, который атаковал его под Донецком - РИА Новости, 02.02.2025
Гагин показал аналог беспилотника, который атаковал его под Донецком
Военно-политический эксперт Ян Гагин продемонстрировал РИА Новости аналог беспилотника, которым он был атакован под Донецком летом 2024 года. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T14:34:00+03:00
2025-02-02T14:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
ян гагин
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Военно-политический эксперт Ян Гагин продемонстрировал РИА Новости аналог беспилотника, которым он был атакован под Донецком летом 2024 года. Гагина и его товарища 19 июня прошлого года под Донецком атаковал украинский дрон, который сбросил снаряд на расстоянии 10-15 метров. По словам эксперта, их спасло наличие радиоэлектронного ружья, однако мужчины получили осколочные ранения. "Это дрон-разведчик Mavic 3… Чаще всего разведчик комплектуется еще и сбросом. То есть он может нести с собой какой-то боеприпас, какую-то гранату небольшую. В принципе, таким же изделием поразили в начале июня меня и моего товарища", - заявил РИА Новости Гагин. По его словам, российские военные собирают с поля боя сбитые дроны противника, которые затем разбираются на запчасти. "Мы собираем новые (дроны - ред.). То есть из двух, трех, пяти мы собираем еще один (дрон - ред.)", - пояснил он. Также эксперт продемонстрировал использовавшийся противником FPV-дрон. "Этот китайского производства, китайские запчасти… По большому счету, это изделие стоит около 50-70 тысяч рублей. А цель, которую он может поразить, например, танк, уже стоит 50 миллионов", - подчеркнул собеседник агентства. Гагин напомнил, что недавно на угледарском и кураховском направлениях российские военные сбили более 40 дронов "Баба-Яга". По его словам, изделия удалось восстановить и в скором времени они поступят на фронт.
https://ria.ru/20250201/gagin-1996793428.html
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в мире, технологии, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Ян Гагин
Гагин показал аналог беспилотника, который атаковал его под Донецком

Гагин показал аналог беспилотника, которым он был атакован в июне под Донецком

© РИА НовостиВоенно-политический эксперт Ян Гагин демонстрирует аналог беспилотника, которым он был атакован под Донецком летом 2024 года. Кадр видео
Военно-политический эксперт Ян Гагин демонстрирует аналог беспилотника, которым он был атакован под Донецком летом 2024 года. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости
Военно-политический эксперт Ян Гагин демонстрирует аналог беспилотника, которым он был атакован под Донецком летом 2024 года. Кадр видео
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Военно-политический эксперт Ян Гагин продемонстрировал РИА Новости аналог беспилотника, которым он был атакован под Донецком летом 2024 года.
Гагина и его товарища 19 июня прошлого года под Донецком атаковал украинский дрон, который сбросил снаряд на расстоянии 10-15 метров. По словам эксперта, их спасло наличие радиоэлектронного ружья, однако мужчины получили осколочные ранения.
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«
"Это дрон-разведчик Mavic 3… Чаще всего разведчик комплектуется еще и сбросом. То есть он может нести с собой какой-то боеприпас, какую-то гранату небольшую. В принципе, таким же изделием поразили в начале июня меня и моего товарища", - заявил РИА Новости Гагин.
По его словам, российские военные собирают с поля боя сбитые дроны противника, которые затем разбираются на запчасти.
"Мы собираем новые (дроны - ред.). То есть из двух, трех, пяти мы собираем еще один (дрон - ред.)", - пояснил он.
Также эксперт продемонстрировал использовавшийся противником FPV-дрон.
"Этот китайского производства, китайские запчасти… По большому счету, это изделие стоит около 50-70 тысяч рублей. А цель, которую он может поразить, например, танк, уже стоит 50 миллионов", - подчеркнул собеседник агентства.
Гагин напомнил, что недавно на угледарском и кураховском направлениях российские военные сбили более 40 дронов "Баба-Яга". По его словам, изделия удалось восстановить и в скором времени они поступят на фронт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииЯн Гагин
 
 
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