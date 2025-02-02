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В Белоруссии во дворе дома взорвался кислородный баллон, есть погибшие - РИА Новости, 03.02.2025
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23:59 02.02.2025 (обновлено: 08:16 03.02.2025)
https://ria.ru/20250202/belorussija-1996936306.html
В Белоруссии во дворе дома взорвался кислородный баллон, есть погибшие
В Белоруссии во дворе дома взорвался кислородный баллон, есть погибшие - РИА Новости, 03.02.2025
В Белоруссии во дворе дома взорвался кислородный баллон, есть погибшие
Во дворе частного дома в Белоруссии взорвался, вероятно, кислородный баллон, погибли три человека, включая детей, два человека в тяжелом состоянии... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-02T23:59:00+03:00
2025-02-03T08:16:00+03:00
происшествия
белоруссия
гомельская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Во дворе частного дома в Белоруссии взорвался, вероятно, кислородный баллон, погибли три человека, включая детей, два человека в тяжелом состоянии госпитализированы, сообщил СК республики в своем Telegram-канале. Как уточняется, инцидент произошел в воскресенье вечером в деревне Луговая Вирня Жлобинского района (Гомельская область) во дворе частного домовладения.При взрыве погибли 35-летний мужчина и двое детей в возрасте одного года и трех лет. Его жену и шестилетнего сына госпитализировали в тяжелом состоянии.Отмечается, что всего в семье воспитывалось четверо детей. Еще один ребенок в момент взрыва находился в Жлобине."Следователи совместно с экспертами проводят осмотр места происшествия. К месту трагедии выбыли сотрудники криминалистического отдела и следственного управления УСК по Гомельской области", - говорится в сообщении. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Особое внимание будет уделено установлению причин и условий, приведших к инциденту, добавили в СК.
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белоруссия
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происшествия, белоруссия, гомельская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белоруссия, Гомельская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Белоруссии во дворе дома взорвался кислородный баллон, есть погибшие

СК: трое погибли, двое пострадали из-за взрыва кислородного баллона в Белоруссии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Во дворе частного дома в Белоруссии взорвался, вероятно, кислородный баллон, погибли три человека, включая детей, два человека в тяжелом состоянии госпитализированы, сообщил СК республики в своем Telegram-канале.
Как уточняется, инцидент произошел в воскресенье вечером в деревне Луговая Вирня Жлобинского района (Гомельская область) во дворе частного домовладения.
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При взрыве погибли 35-летний мужчина и двое детей в возрасте одного года и трех лет. Его жену и шестилетнего сына госпитализировали в тяжелом состоянии.
Отмечается, что всего в семье воспитывалось четверо детей. Еще один ребенок в момент взрыва находился в Жлобине.
"Следователи совместно с экспертами проводят осмотр места происшествия. К месту трагедии выбыли сотрудники криминалистического отдела и следственного управления УСК по Гомельской области", - говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Особое внимание будет уделено установлению причин и условий, приведших к инциденту, добавили в СК.
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ПроисшествияБелоруссияГомельская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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