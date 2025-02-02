В Белоруссии во дворе дома взорвался кислородный баллон, есть погибшие
СК: трое погибли, двое пострадали из-за взрыва кислородного баллона в Белоруссии
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Во дворе частного дома в Белоруссии взорвался, вероятно, кислородный баллон, погибли три человека, включая детей, два человека в тяжелом состоянии госпитализированы, сообщил СК республики в своем Telegram-канале.
Как уточняется, инцидент произошел в воскресенье вечером в деревне Луговая Вирня Жлобинского района (Гомельская область) во дворе частного домовладения.
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При взрыве погибли 35-летний мужчина и двое детей в возрасте одного года и трех лет. Его жену и шестилетнего сына госпитализировали в тяжелом состоянии.
Отмечается, что всего в семье воспитывалось четверо детей. Еще один ребенок в момент взрыва находился в Жлобине.
"Следователи совместно с экспертами проводят осмотр места происшествия. К месту трагедии выбыли сотрудники криминалистического отдела и следственного управления УСК по Гомельской области", - говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Особое внимание будет уделено установлению причин и условий, приведших к инциденту, добавили в СК.
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