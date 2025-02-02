https://ria.ru/20250202/belorussija-1996936306.html

В Белоруссии во дворе дома взорвался кислородный баллон, есть погибшие

В Белоруссии во дворе дома взорвался кислородный баллон, есть погибшие - РИА Новости, 03.02.2025

В Белоруссии во дворе дома взорвался кислородный баллон, есть погибшие

Во дворе частного дома в Белоруссии взорвался, вероятно, кислородный баллон, погибли три человека, включая детей, два человека в тяжелом состоянии... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-02T23:59:00+03:00

2025-02-02T23:59:00+03:00

2025-02-03T08:16:00+03:00

происшествия

белоруссия

гомельская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Во дворе частного дома в Белоруссии взорвался, вероятно, кислородный баллон, погибли три человека, включая детей, два человека в тяжелом состоянии госпитализированы, сообщил СК республики в своем Telegram-канале. Как уточняется, инцидент произошел в воскресенье вечером в деревне Луговая Вирня Жлобинского района (Гомельская область) во дворе частного домовладения.При взрыве погибли 35-летний мужчина и двое детей в возрасте одного года и трех лет. Его жену и шестилетнего сына госпитализировали в тяжелом состоянии.Отмечается, что всего в семье воспитывалось четверо детей. Еще один ребенок в момент взрыва находился в Жлобине."Следователи совместно с экспертами проводят осмотр места происшествия. К месту трагедии выбыли сотрудники криминалистического отдела и следственного управления УСК по Гомельской области", - говорится в сообщении. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Особое внимание будет уделено установлению причин и условий, приведших к инциденту, добавили в СК.

https://ria.ru/20241212/vzryv-1988768021.html

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белоруссия

гомельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белоруссия, гомельская область, следственный комитет россии (ск рф)