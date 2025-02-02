https://ria.ru/20250202/avtomobili-1996851549.html

Автоэксперт назвал лучшие в мире авто, которые можно купить в России

Автоэксперт назвал лучшие в мире авто, которые можно купить в России - РИА Новости, 02.02.2025

Автоэксперт назвал лучшие в мире авто, которые можно купить в России

На состоявшемся в Китае CTV Automotive Festival были названы лучшие, по версии китайцев, автомобили 2024 года. Какие из них доступны в России, рассказал... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T02:17:00+03:00

2025-02-02T02:17:00+03:00

2025-02-02T02:18:00+03:00

авто

россия

китай

авилон

toyota corolla

hyundai creta

volkswagen touareg

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. На состоявшемся в Китае CTV Automotive Festival были названы лучшие, по версии китайцев, автомобили 2024 года. Какие из них доступны в России, рассказал агентству "Прайм" директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.Автомобилем года признан пятиместный кроссовер Exlantix ET от Chery — он был выбран жюри из списка, в который вошел 31 претендент. Официальный выход модели в России должен состояться во втором квартале.Среди авто, удостоившихся наград в других номинациях — Toyota Land Cruiser Prado, Roewe iMax 8 DMH, Hyundai Santa Fe, SUV Wey 07, Toyota Camry и Volkswagen Passat Pro. Большинство из них обновленные или рестайлинговые версии давно полюбившихся россиянам марок. Но купить их можно лишь по параллельным схемам. Официально в России представлен лишь SUV Wey 07. Его поставки стартовали в ноябре прошлого года.Roewe iMax 8 DMH, взявший премию "Минивэн года", тоже идет в Россию по параллельному импорту. Этот семиместный гибрид оборудован множеством опций, имеет низкий расход топлива и способен проехать на электротяге до 135 километров. Интересное пополнение в классе минивэнов, указал Петров.

https://ria.ru/20241104/taksi-1981747523.html

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авто, россия, китай, авилон , toyota corolla, hyundai creta, volkswagen touareg