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Автоэксперт назвал лучшие в мире авто, которые можно купить в России - РИА Новости, 02.02.2025
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02:17 02.02.2025 (обновлено: 02:18 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/avtomobili-1996851549.html
Автоэксперт назвал лучшие в мире авто, которые можно купить в России
Автоэксперт назвал лучшие в мире авто, которые можно купить в России - РИА Новости, 02.02.2025
Автоэксперт назвал лучшие в мире авто, которые можно купить в России
На состоявшемся в Китае CTV Automotive Festival были названы лучшие, по версии китайцев, автомобили 2024 года. Какие из них доступны в России, рассказал... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T02:17:00+03:00
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авто
россия
китай
авилон
toyota corolla
hyundai creta
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. На состоявшемся в Китае CTV Automotive Festival были названы лучшие, по версии китайцев, автомобили 2024 года. Какие из них доступны в России, рассказал агентству "Прайм" директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.Автомобилем года признан пятиместный кроссовер Exlantix ET от Chery — он был выбран жюри из списка, в который вошел 31 претендент. Официальный выход модели в России должен состояться во втором квартале.Среди авто, удостоившихся наград в других номинациях — Toyota Land Cruiser Prado, Roewe iMax 8 DMH, Hyundai Santa Fe, SUV Wey 07, Toyota Camry и Volkswagen Passat Pro. Большинство из них обновленные или рестайлинговые версии давно полюбившихся россиянам марок. Но купить их можно лишь по параллельным схемам. Официально в России представлен лишь SUV Wey 07. Его поставки стартовали в ноябре прошлого года.Roewe iMax 8 DMH, взявший премию "Минивэн года", тоже идет в Россию по параллельному импорту. Этот семиместный гибрид оборудован множеством опций, имеет низкий расход топлива и способен проехать на электротяге до 135 километров. Интересное пополнение в классе минивэнов, указал Петров.
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авто, россия, китай, авилон , toyota corolla, hyundai creta, volkswagen touareg
Авто, Россия, Китай, Авилон , Toyota Corolla, Hyundai Creta, Volkswagen Touareg
Автоэксперт назвал лучшие в мире авто, которые можно купить в России

Петров: в России можно купить SUV Wey 07, попавший в список лучших машин в Китае

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПосетительница в автосалоне
Посетительница в автосалоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Посетительница в автосалоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. На состоявшемся в Китае CTV Automotive Festival были названы лучшие, по версии китайцев, автомобили 2024 года. Какие из них доступны в России, рассказал агентству "Прайм" директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.
Автомобилем года признан пятиместный кроссовер Exlantix ET от Chery — он был выбран жюри из списка, в который вошел 31 претендент. Официальный выход модели в России должен состояться во втором квартале.
Среди авто, удостоившихся наград в других номинациях — Toyota Land Cruiser Prado, Roewe iMax 8 DMH, Hyundai Santa Fe, SUV Wey 07, Toyota Camry и Volkswagen Passat Pro. Большинство из них обновленные или рестайлинговые версии давно полюбившихся россиянам марок. Но купить их можно лишь по параллельным схемам. Официально в России представлен лишь SUV Wey 07. Его поставки стартовали в ноябре прошлого года.
Roewe iMax 8 DMH, взявший премию "Минивэн года", тоже идет в Россию по параллельному импорту. Этот семиместный гибрид оборудован множеством опций, имеет низкий расход топлива и способен проехать на электротяге до 135 километров. Интересное пополнение в классе минивэнов, указал Петров.
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АвтоРоссияКитайАвилонToyota CorollaHyundai CretaVolkswagen Touareg
 
 
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