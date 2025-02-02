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"В честь крейсера": украинская пенсионерка опозорилась в прямом эфире - РИА Новости, 02.02.2025
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02:53 02.02.2025 (обновлено: 07:37 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/avrora-1996852424.html
"В честь крейсера": украинская пенсионерка опозорилась в прямом эфире
"В честь крейсера": украинская пенсионерка опозорилась в прямом эфире - РИА Новости, 02.02.2025
"В честь крейсера": украинская пенсионерка опозорилась в прямом эфире
Пожилая жительница Ивано-Франковска на Украине возмутилась названию местного магазина "Аврора", прервав эфир городского телеканала с участием мэра города... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T02:53:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пожилая жительница Ивано-Франковска на Украине возмутилась названию местного магазина "Аврора", прервав эфир городского телеканала с участием мэра города Руслана Марцинкива, сообщает украинское издание "Страна.ua".Женщина дозвонилась в эфир и возмущенным голосом потребовала от Марцинкива ответить на вопрос, почему магазины одной из продуктовых сетей Украины называются в честь крейсера "Аврора"."Почему во Франковске и в Киеве открыты магазины в честь крейсера "Аврора" московского?" — спросила она.Мэр, в свою очередь, попытался пошутить, что не знает, названы ли эти магазины в честь того самого корабля."Честно, не задумывался", — ответил он.Телеведущий после этого напомнил, что Аврора — это, кроме всего прочего, еще и распространенное женское имя. При этом и он не вспомнил, что Аврора в римской мифологии была богиней утренней зари.
https://ria.ru/20241115/bulgakov-1983873926.html
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в мире, ивано-франковск, украина, страна.ua
В мире, Ивано-Франковск, Украина, Страна.ua
"В честь крейсера": украинская пенсионерка опозорилась в прямом эфире

Украинскую пенсионерку возмутило название сети магазинов "Аврора"

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг . Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пожилая жительница Ивано-Франковска на Украине возмутилась названию местного магазина "Аврора", прервав эфир городского телеканала с участием мэра города Руслана Марцинкива, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Женщина дозвонилась в эфир и возмущенным голосом потребовала от Марцинкива ответить на вопрос, почему магазины одной из продуктовых сетей Украины называются в честь крейсера "Аврора".
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"Почему во Франковске и в Киеве открыты магазины в честь крейсера "Аврора" московского?" — спросила она.
Мэр, в свою очередь, попытался пошутить, что не знает, названы ли эти магазины в честь того самого корабля.
"Честно, не задумывался", — ответил он.
Телеведущий после этого напомнил, что Аврора — это, кроме всего прочего, еще и распространенное женское имя. При этом и он не вспомнил, что Аврора в римской мифологии была богиней утренней зари.
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