Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области еще один человек пострадал при атаке FPV-дронов - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/ataki-1996921504.html
В Белгородской области еще один человек пострадал при атаке FPV-дронов
В Белгородской области еще один человек пострадал при атаке FPV-дронов - РИА Новости, 02.02.2025
В Белгородской области еще один человек пострадал при атаке FPV-дронов
Четвертый пострадавший обратился в Краснояружскую ЦРБ в результате атак FPV-дронов на сельхозпредприятия в селе Репяховка Краснояружского района, сообщил... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T20:37:00+03:00
2025-02-02T20:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Четвертый пострадавший обратился в Краснояружскую ЦРБ в результате атак FPV-дронов на сельхозпредприятия в селе Репяховка Краснояружского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее глава региона информировал об атаках FPV-дронами по двум сельскохозяйственным предприятиям в селе Репяховка Краснояружского района, где были ранены три сотрудника одного из предприятий. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и контузией доставили в Краснояружскую ЦРБ. У двух женщин закрытые черепно-мозговые травмы. "Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Ранен еще один мирный житель. В Краснояружскую ЦРБ обратился четвертый пострадавший в результате атак FPV-дронов на сельхозпредприятия в селе Репяховка Краснояружского района. Мужчине с минно-взрывной травмой и ушибом грудной клетки оказана помощь. Состояние удовлетворительное, лечение будет проходить амбулаторно", - написал он в Telegram-канале. Гладков отметил, что в селе Борисовка Волоконовского района в результате удара FPV-дрона повреждены фасад и забор частного домовладения. В Валуйском округе на участке автодороги Борки - Бабка дрон ударил по легковому автомобилю, повреждены кузов и остекление. В посёлке Уразово на территории производственного предприятия в результате атаки дрона повреждён трактор, добавил губернатор. "В Борисовском районе посёлок Борисовка подвергся атаке беспилотника - осколками посечён торговый павильон. В хуторе Климовое возле частного домовладения с беспилотника сброшены два взрывных устройства - в доме выбиты окна. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - написал он.
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области еще один человек пострадал при атаке FPV-дронов

Гладков: четвертый пострадавший после атак FPV-дронов обратился в больницу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Четвертый пострадавший обратился в Краснояружскую ЦРБ в результате атак FPV-дронов на сельхозпредприятия в селе Репяховка Краснояружского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее глава региона информировал об атаках FPV-дронами по двум сельскохозяйственным предприятиям в селе Репяховка Краснояружского района, где были ранены три сотрудника одного из предприятий. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и контузией доставили в Краснояружскую ЦРБ. У двух женщин закрытые черепно-мозговые травмы.
«
"Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Ранен еще один мирный житель. В Краснояружскую ЦРБ обратился четвертый пострадавший в результате атак FPV-дронов на сельхозпредприятия в селе Репяховка Краснояружского района. Мужчине с минно-взрывной травмой и ушибом грудной клетки оказана помощь. Состояние удовлетворительное, лечение будет проходить амбулаторно", - написал он в Telegram-канале.
Гладков отметил, что в селе Борисовка Волоконовского района в результате удара FPV-дрона повреждены фасад и забор частного домовладения. В Валуйском округе на участке автодороги Борки - Бабка дрон ударил по легковому автомобилю, повреждены кузов и остекление. В посёлке Уразово на территории производственного предприятия в результате атаки дрона повреждён трактор, добавил губернатор.
"В Борисовском районе посёлок Борисовка подвергся атаке беспилотника - осколками посечён торговый павильон. В хуторе Климовое возле частного домовладения с беспилотника сброшены два взрывных устройства - в доме выбиты окна. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Определено идеальное послевоенное устройство Украины
1 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала