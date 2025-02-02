В Белгородской области еще один человек пострадал при атаке FPV-дронов
Гладков: четвертый пострадавший после атак FPV-дронов обратился в больницу
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Четвертый пострадавший обратился в Краснояружскую ЦРБ в результате атак FPV-дронов на сельхозпредприятия в селе Репяховка Краснояружского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее глава региона информировал об атаках FPV-дронами по двум сельскохозяйственным предприятиям в селе Репяховка Краснояружского района, где были ранены три сотрудника одного из предприятий. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и контузией доставили в Краснояружскую ЦРБ. У двух женщин закрытые черепно-мозговые травмы.
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"Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Ранен еще один мирный житель. В Краснояружскую ЦРБ обратился четвертый пострадавший в результате атак FPV-дронов на сельхозпредприятия в селе Репяховка Краснояружского района. Мужчине с минно-взрывной травмой и ушибом грудной клетки оказана помощь. Состояние удовлетворительное, лечение будет проходить амбулаторно", - написал он в Telegram-канале.
Гладков отметил, что в селе Борисовка Волоконовского района в результате удара FPV-дрона повреждены фасад и забор частного домовладения. В Валуйском округе на участке автодороги Борки - Бабка дрон ударил по легковому автомобилю, повреждены кузов и остекление. В посёлке Уразово на территории производственного предприятия в результате атаки дрона повреждён трактор, добавил губернатор.
"В Борисовском районе посёлок Борисовка подвергся атаке беспилотника - осколками посечён торговый павильон. В хуторе Климовое возле частного домовладения с беспилотника сброшены два взрывных устройства - в доме выбиты окна. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - написал он.
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