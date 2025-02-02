https://ria.ru/20250202/ataka-1996890541.html
Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 02.02.2025
Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали сразу пять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T14:17:00+03:00
2025-02-02T14:17:00+03:00
2025-02-02T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали сразу пять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "ВСУ с помощью беспилотников атаковали сразу пять населённых пунктов нашей области. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В селе Двулучное Валуйского округа дрон нанёс удар по припаркованному автомобилю... В селе Графовка Краснояружского района FPV-дрон сдетонировал о легковой автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе в селе Николаевка при атаке дрона повреждена кабина грузового автомобиля. В поселке Октябрьский Белгородского района в результате удара беспилотника поврежден социальный объект. "В Борисовском районе в селе Зозули дрон влетел в машину и сдетонировал. Транспортное средство получило повреждения. Также выбиты окна и посечены заборы в трех частных домовладениях", - уточнил Гладков.
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ атаковали сразу 5 населенных пунктов в Белгородской области