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Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 02.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/ataka-1996890541.html
Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 02.02.2025
Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали сразу пять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T14:17:00+03:00
2025-02-02T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
октябрьский
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали сразу пять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "ВСУ с помощью беспилотников атаковали сразу пять населённых пунктов нашей области. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В селе Двулучное Валуйского округа дрон нанёс удар по припаркованному автомобилю... В селе Графовка Краснояружского района FPV-дрон сдетонировал о легковой автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе в селе Николаевка при атаке дрона повреждена кабина грузового автомобиля. В поселке Октябрьский Белгородского района в результате удара беспилотника поврежден социальный объект. "В Борисовском районе в селе Зозули дрон влетел в машину и сдетонировал. Транспортное средство получило повреждения. Также выбиты окна и посечены заборы в трех частных домовладениях", - уточнил Гладков.
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происшествия, белгородский район, белгородская область, октябрьский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Октябрьский, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали сразу 5 населенных пунктов в Белгородской области

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали сразу пять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"ВСУ с помощью беспилотников атаковали сразу пять населённых пунктов нашей области. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В селе Двулучное Валуйского округа дрон нанёс удар по припаркованному автомобилю... В селе Графовка Краснояружского района FPV-дрон сдетонировал о легковой автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе в селе Николаевка при атаке дрона повреждена кабина грузового автомобиля. В поселке Октябрьский Белгородского района в результате удара беспилотника поврежден социальный объект.
"В Борисовском районе в селе Зозули дрон влетел в машину и сдетонировал. Транспортное средство получило повреждения. Также выбиты окна и посечены заборы в трех частных домовладениях", - уточнил Гладков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьОктябрьскийВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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