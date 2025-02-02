https://ria.ru/20250202/ataka-1996890541.html

Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области

Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 02.02.2025

Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали сразу пять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T14:17:00+03:00

2025-02-02T14:17:00+03:00

2025-02-02T14:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

белгородская область

октябрьский

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали сразу пять населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "ВСУ с помощью беспилотников атаковали сразу пять населённых пунктов нашей области. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В селе Двулучное Валуйского округа дрон нанёс удар по припаркованному автомобилю... В селе Графовка Краснояружского района FPV-дрон сдетонировал о легковой автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе в селе Николаевка при атаке дрона повреждена кабина грузового автомобиля. В поселке Октябрьский Белгородского района в результате удара беспилотника поврежден социальный объект. "В Борисовском районе в селе Зозули дрон влетел в машину и сдетонировал. Транспортное средство получило повреждения. Также выбиты окна и посечены заборы в трех частных домовладениях", - уточнил Гладков.

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html

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Наталья Макарова

происшествия, белгородский район, белгородская область, октябрьский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины