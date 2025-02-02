https://ria.ru/20250202/alaudinov-1996870378.html

Алаудинов рассказал об обмане Киева с коридором для эвакуации жителей Суджи

Алаудинов рассказал об обмане Киева с коридором для эвакуации жителей Суджи - РИА Новости, 02.02.2025

Алаудинов рассказал об обмане Киева с коридором для эвакуации жителей Суджи

Комендатура Вооруженных сил Украины в Судже обманула российскую сторону во время обсуждения коридора для эвакуации мирных жителей, заявил в Telegram-канале... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T10:41:00+03:00

2025-02-02T10:41:00+03:00

2025-02-02T21:06:00+03:00

в мире

суджа

курская область

киев

александр хинштейн

апты алаудинов

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971441572_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_29680ee3359c9861312f2ebe9f4ca0c4.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Комендатура Вооруженных сил Украины в Судже обманула российскую сторону во время обсуждения коридора для эвакуации мирных жителей, заявил в Telegram-канале командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинов."На меня пару месяцев назад вышла одна девушка, которая попросила организовать коридор для вывода наших местных жителей с территории Суджи и других населенных пунктов", — сообщил он.Как отметил командир, она сослалась на представителей украинской комендатуры, пообещавших это сделать, если российские силы дадут коридор. Затем он попросил девушку связаться с ними."Я сказал, что готов организовать любой коридор для того, чтобы вывести наших мирных жителей. Он (украинец. — Прим. ред.) сказал: все хорошо, я сейчас переговорю, дам ответ. Дает ответ, говорит, что не может их вывести через линию боевого соприкосновения, он их может вывести только в обратную сторону. Я говорю: хорошо, я готов организовать, сделать что угодно, вывезите их в обратную сторону", — рассказал Алаудинов.После третьего разговора украинец перестал выходить на связь, а все заявления о готовности предоставить коридор оказались пустыми словами, указал командир."Ничего он не сделал, он просто слился", — подчеркнул российский военный.В воскресенье Минобороны России сообщило, что ВСУ целенаправленно ударили по интернату в оккупированном украинскими боевиками городе Судже Курской области. Противник пошел на такой шаг в попытке отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в курском селе Русское Поречное, подчеркнули в министерстве. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что достоверных данных о числе пострадавших при ударе по интернату пока нет. Он назвал случившееся преступлением, которому нет прощения.

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996798827.html

https://ria.ru/20250201/zapad-1996780455.html

суджа

курская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, суджа, курская область, киев, александр хинштейн, апты алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), удар всу по интернату в судже