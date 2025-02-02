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Алаудинов рассказал об обмане Киева с коридором для эвакуации жителей Суджи - РИА Новости, 02.02.2025
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10:41 02.02.2025 (обновлено: 21:06 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/alaudinov-1996870378.html
Алаудинов рассказал об обмане Киева с коридором для эвакуации жителей Суджи
Алаудинов рассказал об обмане Киева с коридором для эвакуации жителей Суджи - РИА Новости, 02.02.2025
Алаудинов рассказал об обмане Киева с коридором для эвакуации жителей Суджи
Комендатура Вооруженных сил Украины в Судже обманула российскую сторону во время обсуждения коридора для эвакуации мирных жителей, заявил в Telegram-канале... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T10:41:00+03:00
2025-02-02T21:06:00+03:00
в мире
суджа
курская область
киев
александр хинштейн
апты алаудинов
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Комендатура Вооруженных сил Украины в Судже обманула российскую сторону во время обсуждения коридора для эвакуации мирных жителей, заявил в Telegram-канале командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинов.&quot;На меня пару месяцев назад вышла одна девушка, которая попросила организовать коридор для вывода наших местных жителей с территории Суджи и других населенных пунктов&quot;, — сообщил он.Как отметил командир, она сослалась на представителей украинской комендатуры, пообещавших это сделать, если российские силы дадут коридор. Затем он попросил девушку связаться с ними.&quot;Я сказал, что готов организовать любой коридор для того, чтобы вывести наших мирных жителей. Он (украинец. — Прим. ред.) сказал: все хорошо, я сейчас переговорю, дам ответ. Дает ответ, говорит, что не может их вывести через линию боевого соприкосновения, он их может вывести только в обратную сторону. Я говорю: хорошо, я готов организовать, сделать что угодно, вывезите их в обратную сторону&quot;, — рассказал Алаудинов.После третьего разговора украинец перестал выходить на связь, а все заявления о готовности предоставить коридор оказались пустыми словами, указал командир.&quot;Ничего он не сделал, он просто слился&quot;, — подчеркнул российский военный.В воскресенье Минобороны России сообщило, что ВСУ целенаправленно ударили по интернату в оккупированном украинскими боевиками городе Судже Курской области. Противник пошел на такой шаг в попытке отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в курском селе Русское Поречное, подчеркнули в министерстве. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что достоверных данных о числе пострадавших при ударе по интернату пока нет. Он назвал случившееся преступлением, которому нет прощения.
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996798827.html
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в мире, суджа, курская область, киев, александр хинштейн, апты алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), удар всу по интернату в судже
В мире, Суджа, Курская область, Киев, Александр Хинштейн, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Удар ВСУ по интернату в Судже
Алаудинов рассказал об обмане Киева с коридором для эвакуации жителей Суджи

Алаудинов: Киев обманул с организацией коридора для эвакуации жителей Суджи

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинов в Курской области
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинов в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинов в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Комендатура Вооруженных сил Украины в Судже обманула российскую сторону во время обсуждения коридора для эвакуации мирных жителей, заявил в Telegram-канале командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинов.
«

"На меня пару месяцев назад вышла одна девушка, которая попросила организовать коридор для вывода наших местных жителей с территории Суджи и других населенных пунктов", — сообщил он.

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Как отметил командир, она сослалась на представителей украинской комендатуры, пообещавших это сделать, если российские силы дадут коридор. Затем он попросил девушку связаться с ними.
«

"Я сказал, что готов организовать любой коридор для того, чтобы вывести наших мирных жителей. Он (украинец. — Прим. ред.) сказал: все хорошо, я сейчас переговорю, дам ответ. Дает ответ, говорит, что не может их вывести через линию боевого соприкосновения, он их может вывести только в обратную сторону. Я говорю: хорошо, я готов организовать, сделать что угодно, вывезите их в обратную сторону", — рассказал Алаудинов.

После третьего разговора украинец перестал выходить на связь, а все заявления о готовности предоставить коридор оказались пустыми словами, указал командир.
«

"Ничего он не сделал, он просто слился", — подчеркнул российский военный.

В воскресенье Минобороны России сообщило, что ВСУ целенаправленно ударили по интернату в оккупированном украинскими боевиками городе Судже Курской области. Противник пошел на такой шаг в попытке отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в курском селе Русское Поречное, подчеркнули в министерстве. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что достоверных данных о числе пострадавших при ударе по интернату пока нет. Он назвал случившееся преступлением, которому нет прощения.
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В миреСуджаКурская областьКиевАлександр ХинштейнАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Удар ВСУ по интернату в Судже
 
 
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