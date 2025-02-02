Алаудинов рассказал об обмане Киева с коридором для эвакуации жителей Суджи
Алаудинов: Киев обманул с организацией коридора для эвакуации жителей Суджи
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинов в Курской области
Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинов в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Комендатура Вооруженных сил Украины в Судже обманула российскую сторону во время обсуждения коридора для эвакуации мирных жителей, заявил в Telegram-канале командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинов.
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"На меня пару месяцев назад вышла одна девушка, которая попросила организовать коридор для вывода наших местных жителей с территории Суджи и других населенных пунктов", — сообщил он.
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Как отметил командир, она сослалась на представителей украинской комендатуры, пообещавших это сделать, если российские силы дадут коридор. Затем он попросил девушку связаться с ними.
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"Я сказал, что готов организовать любой коридор для того, чтобы вывести наших мирных жителей. Он (украинец. — Прим. ред.) сказал: все хорошо, я сейчас переговорю, дам ответ. Дает ответ, говорит, что не может их вывести через линию боевого соприкосновения, он их может вывести только в обратную сторону. Я говорю: хорошо, я готов организовать, сделать что угодно, вывезите их в обратную сторону", — рассказал Алаудинов.
После третьего разговора украинец перестал выходить на связь, а все заявления о готовности предоставить коридор оказались пустыми словами, указал командир.
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"Ничего он не сделал, он просто слился", — подчеркнул российский военный.
В воскресенье Минобороны России сообщило, что ВСУ целенаправленно ударили по интернату в оккупированном украинскими боевиками городе Судже Курской области. Противник пошел на такой шаг в попытке отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в курском селе Русское Поречное, подчеркнули в министерстве. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что достоверных данных о числе пострадавших при ударе по интернату пока нет. Он назвал случившееся преступлением, которому нет прощения.