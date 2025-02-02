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Умер актер из сериала "Возвращение Мухтара" Колокольников
Умер актер из сериала "Возвращение Мухтара" Колокольников - РИА Новости, 02.02.2025
Умер актер из сериала "Возвращение Мухтара" Колокольников
Украинский актер Станислав Колокольников умер в возрасте 63 лет, об этом сообщили его коллеги в социальных сетях. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T11:19:00+03:00
2025-02-02T11:19:00+03:00
2025-02-02T15:17:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.Украинский актер Станислав Колокольников умер в возрасте 63 лет, об этом сообщили его коллеги в социальных сетях."В последний годы тяжело болел. Невосполнимая утрата для театрального коллектива "Колесо"", — говорится в публикации.В сообщении указали, что артист скончался вечером 30 января.Колокольников снимался в таких проектах, как "Возвращение Мухтара", "Утесов. Песня длиною в жизнь", "По закону" и "Ярость".
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украина, в мире, станислав колокольников, культура
Украина, В мире, Станислав Колокольников, Культура
Умер актер из сериала "Возвращение Мухтара" Колокольников
Актер Колокольников из сериала "Возвращение Мухтара" умер в возрасте 63-х лет