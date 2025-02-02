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Умер актер из сериала "Возвращение Мухтара" Колокольников - РИА Новости, 02.02.2025
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11:19 02.02.2025 (обновлено: 15:17 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/akter-1996873760.html
Умер актер из сериала "Возвращение Мухтара" Колокольников
Умер актер из сериала "Возвращение Мухтара" Колокольников - РИА Новости, 02.02.2025
Умер актер из сериала "Возвращение Мухтара" Колокольников
Украинский актер Станислав Колокольников умер в возрасте 63 лет, об этом сообщили его коллеги в социальных сетях. РИА Новости, 02.02.2025
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украина
в мире
станислав колокольников
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.Украинский актер Станислав Колокольников умер в возрасте 63 лет, об этом сообщили его коллеги в социальных сетях."В последний годы тяжело болел. Невосполнимая утрата для театрального коллектива "Колесо"", — говорится в публикации.В сообщении указали, что артист скончался вечером 30 января.Колокольников снимался в таких проектах, как "Возвращение Мухтара", "Утесов. Песня длиною в жизнь", "По закону" и "Ярость".
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украина, в мире, станислав колокольников, культура
Украина, В мире, Станислав Колокольников, Культура
Умер актер из сериала "Возвращение Мухтара" Колокольников

Актер Колокольников из сериала "Возвращение Мухтара" умер в возрасте 63-х лет

© Star Media (2020)Станислав Колокольников в сериале "Эксперт"
Станислав Колокольников в сериале Эксперт - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Star Media (2020)
Станислав Колокольников в сериале "Эксперт"
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.Украинский актер Станислав Колокольников умер в возрасте 63 лет, об этом сообщили его коллеги в социальных сетях.
«
"В последний годы тяжело болел. Невосполнимая утрата для театрального коллектива "Колесо"", — говорится в публикации.
В сообщении указали, что артист скончался вечером 30 января.
Колокольников снимался в таких проектах, как "Возвращение Мухтара", "Утесов. Песня длиною в жизнь", "По закону" и "Ярость".
 
УкраинаВ миреСтанислав КолокольниковКультура
 
 
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