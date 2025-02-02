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ВС России поразили украинские военные аэродромы и топливные хранилища
ВС России поразили украинские военные аэродромы и топливные хранилища - РИА Новости, 02.02.2025
ВС России поразили украинские военные аэродромы и топливные хранилища
Российские военные поразили украинские военные аэродромы и топливные хранилища, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T12:13:00+03:00
2025-02-02T12:13:00+03:00
2025-02-02T14:01:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские военные поразили украинские военные аэродромы и топливные хранилища, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам хранения топлива, используемым в интересах ВСУ", — говорится в сводке.Кроме того, армия ударила по скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах.За минувшие сутки ПВО сбила 44 украинских беспилотника.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков
ВС России поразили украинские военные аэродромы и топливные хранилища
МО: ВС РФ поразили военные аэродромы и топливные хранилища, используемые ВСУ