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ВС России поразили украинские военные аэродромы и топливные хранилища - РИА Новости, 02.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 02.02.2025 (обновлено: 14:01 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/aerodrom-1996878886.html
ВС России поразили украинские военные аэродромы и топливные хранилища
ВС России поразили украинские военные аэродромы и топливные хранилища - РИА Новости, 02.02.2025
ВС России поразили украинские военные аэродромы и топливные хранилища
Российские военные поразили украинские военные аэродромы и топливные хранилища, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T12:13:00+03:00
2025-02-02T14:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские военные поразили украинские военные аэродромы и топливные хранилища, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам хранения топлива, используемым в интересах ВСУ", — говорится в сводке.Кроме того, армия ударила по скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах.За минувшие сутки ПВО сбила 44 украинских беспилотника.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250201/khranilische-1996751293.html
https://ria.ru/20250124/podpole-1995236366.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков
ВС России поразили украинские военные аэродромы и топливные хранилища

МО: ВС РФ поразили военные аэродромы и топливные хранилища, используемые ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские военные поразили украинские военные аэродромы и топливные хранилища, сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам хранения топлива, используемым в интересах ВСУ", — говорится в сводке.
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Кроме того, армия ударила по скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах.
За минувшие сутки ПВО сбила 44 украинских беспилотника.
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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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