https://ria.ru/20250202/aerodrom-1996878886.html

ВС России поразили украинские военные аэродромы и топливные хранилища

ВС России поразили украинские военные аэродромы и топливные хранилища - РИА Новости, 02.02.2025

ВС России поразили украинские военные аэродромы и топливные хранилища

Российские военные поразили украинские военные аэродромы и топливные хранилища, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.02.2025

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2025-02-02T14:01:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские военные поразили украинские военные аэродромы и топливные хранилища, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам хранения топлива, используемым в интересах ВСУ", — говорится в сводке.Кроме того, армия ударила по скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах.За минувшие сутки ПВО сбила 44 украинских беспилотника.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, дмитрий песков