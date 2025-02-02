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В Берлине проходит акция против сотрудничества ХДС с АдГ - РИА Новости, 02.02.2025
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23:09 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/adg-1996933181.html
В Берлине проходит акция против сотрудничества ХДС с АдГ
В Берлине проходит акция против сотрудничества ХДС с АдГ - РИА Новости, 02.02.2025
В Берлине проходит акция против сотрудничества ХДС с АдГ
Около 160 тысяч человек в воскресенье вышли на акцию протеста в Берлине, выступая против якобы возможного сотрудничества Христианско-Демократического союза... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T23:09:00+03:00
2025-02-02T23:09:00+03:00
в мире
берлин (город)
германия
бранденбург
алиса вайдель
хдс/хсс
альтернатива для германии (партия)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Около 160 тысяч человек в воскресенье вышли на акцию протеста в Берлине, выступая против якобы возможного сотрудничества Христианско-Демократического союза (ХДС) с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), призывая продолжить так называемую политику "брандмауэра" в отношении АдГ, сообщает немецкая газета Welt. В течение нескольких дней по всей Германии проходят демонстрации у штаб-квартир ХДС и против предвыборных мероприятий АдГ после того, как 29 января парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. "Сто шестьдесят тысяч человек приняли участие в протестах в Берлине против правого экстремизма, выступая за то, чтобы ХДС дистанцировался от АдГ", - говорится в публикации издания со ссылкой на представителя полиции. По данным издания, организаторами демонстрации выступили неправительственная организация Campact, объединение профсоюзов федеральных земель Берлин и Бранденбург, а также климатическое объединение Friday's for Future. Как отмечает газета, демонстрации прошли также в Регенсбурге, Ульме, Киле, Потсдаме и Брауншвейге. Ранее блок ХДС/ХСС провозгласил так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. Тем не менее, 24 января кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи с обоюдным стремлением ужесточить контроль над миграцией после нападения мигранта в Ашаффенбурге, в ходе которого погиб ребенок и взрослый мужчина. В конце января парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Решающими стали голоса представители фракции АдГ, что вызвало критику в адрес ХДС со стороны партий, не поддерживающих резких изменений в миграционной политике.
https://ria.ru/20250201/adg-1996844363.html
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в мире, берлин (город), германия, бранденбург, алиса вайдель, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия)
В мире, Берлин (город), Германия, Бранденбург, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС, Альтернатива для Германии (партия)
В Берлине проходит акция против сотрудничества ХДС с АдГ

Welt: В Берлине 160 тысяч человек вышли на акцию против сотрудничества ХДС с АдГ

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Около 160 тысяч человек в воскресенье вышли на акцию протеста в Берлине, выступая против якобы возможного сотрудничества Христианско-Демократического союза (ХДС) с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), призывая продолжить так называемую политику "брандмауэра" в отношении АдГ, сообщает немецкая газета Welt.
В течение нескольких дней по всей Германии проходят демонстрации у штаб-квартир ХДС и против предвыборных мероприятий АдГ после того, как 29 января парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране.
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"Сто шестьдесят тысяч человек приняли участие в протестах в Берлине против правого экстремизма, выступая за то, чтобы ХДС дистанцировался от АдГ", - говорится в публикации издания со ссылкой на представителя полиции.
По данным издания, организаторами демонстрации выступили неправительственная организация Campact, объединение профсоюзов федеральных земель Берлин и Бранденбург, а также климатическое объединение Friday's for Future.
Как отмечает газета, демонстрации прошли также в Регенсбурге, Ульме, Киле, Потсдаме и Брауншвейге.
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Ранее блок ХДС/ХСС провозгласил так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. Тем не менее, 24 января кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи с обоюдным стремлением ужесточить контроль над миграцией после нападения мигранта в Ашаффенбурге, в ходе которого погиб ребенок и взрослый мужчина.
В конце января парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Решающими стали голоса представители фракции АдГ, что вызвало критику в адрес ХДС со стороны партий, не поддерживающих резких изменений в миграционной политике.
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В миреБерлин (город)ГерманияБранденбургАлиса ВайдельХДС/ХССАльтернатива для Германии (партия)
 
 
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