В Берлине проходит акция против сотрудничества ХДС с АдГ
Welt: В Берлине 160 тысяч человек вышли на акцию против сотрудничества ХДС с АдГ
Флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Около 160 тысяч человек в воскресенье вышли на акцию протеста в Берлине, выступая против якобы возможного сотрудничества Христианско-Демократического союза (ХДС) с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), призывая продолжить так называемую политику "брандмауэра" в отношении АдГ, сообщает немецкая газета Welt.
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"Сто шестьдесят тысяч человек приняли участие в протестах в Берлине против правого экстремизма, выступая за то, чтобы ХДС дистанцировался от АдГ", - говорится в публикации издания со ссылкой на представителя полиции.
По данным издания, организаторами демонстрации выступили неправительственная организация Campact, объединение профсоюзов федеральных земель Берлин и Бранденбург, а также климатическое объединение Friday's for Future.
Как отмечает газета, демонстрации прошли также в Регенсбурге, Ульме, Киле, Потсдаме и Брауншвейге.
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Ранее блок ХДС/ХСС провозгласил так называемую стратегию "брандмауэра" в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив правой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. Тем не менее, 24 января кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель объявила о "прорыве брандмауэра" в связи с обоюдным стремлением ужесточить контроль над миграцией после нападения мигранта в Ашаффенбурге, в ходе которого погиб ребенок и взрослый мужчина.
В конце января парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345. Решающими стали голоса представители фракции АдГ, что вызвало критику в адрес ХДС со стороны партий, не поддерживающих резких изменений в миграционной политике.
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