https://ria.ru/20250201/zhiteli-1996762922.html

Жителям Двуречной рано возвращаться домой, считает Ганчев

Жителям Двуречной рано возвращаться домой, считает Ганчев - РИА Новости, 01.02.2025

Жителям Двуречной рано возвращаться домой, считает Ганчев

Жителям освобожденного поселка Двуречная еще рано возвращаться в свои дома, потому что этот населенный пункт ежедневно находится под обстрелами ВСУ, сообщил... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T10:05:00+03:00

2025-02-01T10:05:00+03:00

2025-02-01T12:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Жителям освобожденного поселка Двуречная еще рано возвращаться в свои дома, потому что этот населенный пункт ежедневно находится под обстрелами ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "После освобождения поселка Двуречная многие жители из этого населенного пункта, которые вынуждено покинули родные дома и уехали на территорию Российской Федерации, обращаются на горячую линию Военно-гражданской администрации и интересуются, есть ли проезд в Двуречную, чтобы вернуться домой. Всем жителям Двуречной хочу сказать, что возвращаться в поселок пока рано", - сообщил Ганчев. По его словам, ВСУ стянули к Двуречной большие силы. Поселок ежедневно обстреливается, в него нет доступа даже сотрудникам его администрации. Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль Двуречную в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который раньше был райцентром.

https://ria.ru/20250131/novovasilevka-1996591501.html

https://realty.ria.ru/20250131/husnullin-1996554859.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)