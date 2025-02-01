https://ria.ru/20250201/zhiteli-1996762922.html
Жителям Двуречной рано возвращаться домой, считает Ганчев
Жителям Двуречной рано возвращаться домой, считает Ганчев - РИА Новости, 01.02.2025
Жителям Двуречной рано возвращаться домой, считает Ганчев
Жителям освобожденного поселка Двуречная еще рано возвращаться в свои дома, потому что этот населенный пункт ежедневно находится под обстрелами ВСУ, сообщил... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T10:05:00+03:00
2025-02-01T10:05:00+03:00
2025-02-01T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Жителям освобожденного поселка Двуречная еще рано возвращаться в свои дома, потому что этот населенный пункт ежедневно находится под обстрелами ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "После освобождения поселка Двуречная многие жители из этого населенного пункта, которые вынуждено покинули родные дома и уехали на территорию Российской Федерации, обращаются на горячую линию Военно-гражданской администрации и интересуются, есть ли проезд в Двуречную, чтобы вернуться домой. Всем жителям Двуречной хочу сказать, что возвращаться в поселок пока рано", - сообщил Ганчев. По его словам, ВСУ стянули к Двуречной большие силы. Поселок ежедневно обстреливается, в него нет доступа даже сотрудникам его администрации. Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка войск "Запад" взяла под контроль Двуречную в Харьковской области. По словам Ганчева, это достаточно большой населенный пункт, который раньше был райцентром.
https://ria.ru/20250131/novovasilevka-1996591501.html
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харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Жителям Двуречной рано возвращаться домой, считает Ганчев
Ганчев: ВСУ стянули большие силы к Двуречной в Харьковской области