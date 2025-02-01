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ВС России ударили по зданию бывшего завода в Харьковской области - РИА Новости, 01.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 01.02.2025 (обновлено: 13:55 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/zavod-1996782761.html
ВС России ударили по зданию бывшего завода в Харьковской области
ВС России ударили по зданию бывшего завода в Харьковской области - РИА Новости, 01.02.2025
ВС России ударили по зданию бывшего завода в Харьковской области
Удар нанесен по зданию бывшего завода в Новой Водолаге Харьковской области Украины, где размещались боевики ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T13:43:00+03:00
2025-02-01T13:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Удар нанесен по зданию бывшего завода в Новой Водолаге Харьковской области Украины, где размещались боевики ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В Новой Водолаге "Геранька" прилетела в одно из зданий на территории бывшего завода ЖБК. Территория предприятия с 22-го года используется боевиками... После прилета в сторону завода выехали "скорые", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996782574.html
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Варвара Скокшина
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харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России ударили по зданию бывшего завода в Харьковской области

ВС России ударили по зданию бывшего завода под Харьковом, где размещались ВСУ

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Удар нанесен по зданию бывшего завода в Новой Водолаге Харьковской области Украины, где размещались боевики ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В Новой Водолаге "Геранька" прилетела в одно из зданий на территории бывшего завода ЖБК. Территория предприятия с 22-го года используется боевиками... После прилета в сторону завода выехали "скорые", - заявил Лебедев.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Украина отступает на боле боя, заявил Сийярто
13:42
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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