https://ria.ru/20250201/zavod-1996782761.html
ВС России ударили по зданию бывшего завода в Харьковской области
ВС России ударили по зданию бывшего завода в Харьковской области - РИА Новости, 01.02.2025
ВС России ударили по зданию бывшего завода в Харьковской области
Удар нанесен по зданию бывшего завода в Новой Водолаге Харьковской области Украины, где размещались боевики ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T13:43:00+03:00
2025-02-01T13:43:00+03:00
2025-02-01T13:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_09a02c345cc10c8ba706bf9fc14390f8.jpg
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Удар нанесен по зданию бывшего завода в Новой Водолаге Харьковской области Украины, где размещались боевики ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В Новой Водолаге "Геранька" прилетела в одно из зданий на территории бывшего завода ЖБК. Территория предприятия с 22-го года используется боевиками... После прилета в сторону завода выехали "скорые", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996782574.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_177:127:1147:855_1920x0_80_0_0_2c1ddb2c93e54309277f341dacc6f4db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России ударили по зданию бывшего завода в Харьковской области
ВС России ударили по зданию бывшего завода под Харьковом, где размещались ВСУ