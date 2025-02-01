https://ria.ru/20250201/zavod-1996782761.html

ВС России ударили по зданию бывшего завода в Харьковской области

ВС России ударили по зданию бывшего завода в Харьковской области - РИА Новости, 01.02.2025

ВС России ударили по зданию бывшего завода в Харьковской области

Удар нанесен по зданию бывшего завода в Новой Водолаге Харьковской области Украины, где размещались боевики ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T13:43:00+03:00

2025-02-01T13:43:00+03:00

2025-02-01T13:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Удар нанесен по зданию бывшего завода в Новой Водолаге Харьковской области Украины, где размещались боевики ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В Новой Водолаге "Геранька" прилетела в одно из зданий на территории бывшего завода ЖБК. Территория предприятия с 22-го года используется боевиками... После прилета в сторону завода выехали "скорые", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996782574.html

харьковская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины