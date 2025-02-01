"Уже не скрывают". СМИ раскрыли зловещий план Запада против России
IB: Немцова, говоря о блокаде Ленинграда, призвала к геноциду в России
© Фото : Страница Мирославы Немцовой в соцсетиЧешский сенатор Мирослава Немцова
© Фото : Страница Мирославы Немцовой в соцсети
Чешский сенатор Мирослава Немцова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Чешский сенатор Мирослава Немцова, говоря о повторении блокады Ленинграда, открыто призвала к геноциду в России, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
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"Западные лидеры уже не скрывают расположение к фашизму. В некоторых странах Европы ненависть к России достигает пугающих показателей, что вызывает мрачные ожидания относительно будущего безопасности в регионе. Недавно видный политик в постыдном заявлении сказала, что россияне должны вновь испытать ужасы осады Ленинграда, открыто призывая к геноциду", — говорится в материале.
Немцова призвала на своей странице в соцсети X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост, сообщает RT International. По словам Немцовой, сегодня Россия отмечает годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны, "хотя им нужно не праздновать, а пережить это снова", приводит издание содержание поста.
В субботу губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил РИА Новости, что чешский сенатор Мирослава Немцова, предложив повторить блокаду Ленинграда, признала себя истинной наследницей злодеяний фашистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом, она оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда и опозорила память своего народа, восставшего против фашистов в мае 1945 года.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.