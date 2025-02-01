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ХАМАС передало Красному Кресту двух израильских заложников

ХАМАС передало Красному Кресту двух израильских заложников - РИА Новости, 01.02.2025

ХАМАС передало Красному Кресту двух израильских заложников

ХАМАС передало представителям Красного Креста двух израильских заложников — Офера Кальдерона и Ярдена Бибаса, трансляцию ведет ливанский телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T09:51:00+03:00

2025-02-01T09:51:00+03:00

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в мире

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 1 фев — РИА Новости. ХАМАС передало представителям Красного Креста двух израильских заложников — Офера Кальдерона и Ярдена Бибаса, трансляцию ведет ливанский телеканал Al Mayadeen.Процедура состоялась в Хан-Юнисе в секторе Газа в присутствии десятков бойцов палестинского движения. По данным телеканала, третьего пленного, Шмуэля Кита Сигала, передадут Красному Кресту в субботу в районе порта Газы.Израиль, в свою очередь, подтвердил передачу заложников, они направляются к силам ЦАХАЛ в секторе Газа.В субботу Тель-Авив освободит 90 палестинских заключенных, в том числе девять с пожизненным заключением в рамках первого этапа сделки о прекращении огня.Перемирие на Ближнем ВостокеИзраиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.

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https://ria.ru/20250123/khamas-1995226008.html

https://ria.ru/20250131/konflikt-1915630213.html

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Варвара Скокшина

в мире, хамас, красный крест, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, тель-авив, ближний восток