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ХАМАС передало Красному Кресту двух израильских заложников - РИА Новости, 01.02.2025
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09:51 01.02.2025 (обновлено: 11:33 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/zalozhniki-1996761878.html
ХАМАС передало Красному Кресту двух израильских заложников
ХАМАС передало Красному Кресту двух израильских заложников - РИА Новости, 01.02.2025
ХАМАС передало Красному Кресту двух израильских заложников
ХАМАС передало представителям Красного Креста двух израильских заложников — Офера Кальдерона и Ярдена Бибаса, трансляцию ведет ливанский телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T09:51:00+03:00
2025-02-01T11:33:00+03:00
в мире
хамас
красный крест
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
тель-авив
ближний восток
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БЕЙРУТ, 1 фев — РИА Новости. ХАМАС передало представителям Красного Креста двух израильских заложников — Офера Кальдерона и Ярдена Бибаса, трансляцию ведет ливанский телеканал Al Mayadeen.Процедура состоялась в Хан-Юнисе в секторе Газа в присутствии десятков бойцов палестинского движения. По данным телеканала, третьего пленного, Шмуэля Кита Сигала, передадут Красному Кресту в субботу в районе порта Газы.Израиль, в свою очередь, подтвердил передачу заложников, они направляются к силам ЦАХАЛ в секторе Газа.В субботу Тель-Авив освободит 90 палестинских заключенных, в том числе девять с пожизненным заключением в рамках первого этапа сделки о прекращении огня.Перемирие на Ближнем ВостокеИзраиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
https://ria.ru/20250126/peremirie-1995548035.html
https://ria.ru/20250123/khamas-1995226008.html
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израиль
тель-авив
ближний восток
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в мире, хамас, красный крест, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, тель-авив, ближний восток
В мире, ХАМАС, Красный Крест, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Тель-Авив, Ближний Восток
ХАМАС передало Красному Кресту двух израильских заложников

ХАМАС передало Красному Кресту израильских заложников Кальдерона и Бибаса

© Al Mayadeen/XИзраильский пленный Офер Кальдерон
Израильский пленный Офер Кальдерон - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Al Mayadeen/X
Израильский пленный Офер Кальдерон
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БЕЙРУТ, 1 фев — РИА Новости. ХАМАС передало представителям Красного Креста двух израильских заложников — Офера Кальдерона и Ярдена Бибаса, трансляцию ведет ливанский телеканал Al Mayadeen.
Процедура состоялась в Хан-Юнисе в секторе Газа в присутствии десятков бойцов палестинского движения. По данным телеканала, третьего пленного, Шмуэля Кита Сигала, передадут Красному Кресту в субботу в районе порта Газы.
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Перемирие на Ближнем Востоке

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Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
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В миреХАМАСКрасный КрестОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИзраильТель-АвивБлижний Восток
 
 
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