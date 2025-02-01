ХАМАС передало Красному Кресту двух израильских заложников
ХАМАС передало Красному Кресту израильских заложников Кальдерона и Бибаса
© Al Mayadeen/XИзраильский пленный Офер Кальдерон
© Al Mayadeen/X
Израильский пленный Офер Кальдерон
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БЕЙРУТ, 1 фев — РИА Новости. ХАМАС передало представителям Красного Креста двух израильских заложников — Офера Кальдерона и Ярдена Бибаса, трансляцию ведет ливанский телеканал Al Mayadeen.
Процедура состоялась в Хан-Юнисе в секторе Газа в присутствии десятков бойцов палестинского движения. По данным телеканала, третьего пленного, Шмуэля Кита Сигала, передадут Красному Кресту в субботу в районе порта Газы.
Израиль, в свою очередь, подтвердил передачу заложников, они направляются к силам ЦАХАЛ в секторе Газа.
В субботу Тель-Авив освободит 90 палестинских заключенных, в том числе девять с пожизненным заключением в рамках первого этапа сделки о прекращении огня.
ХАМАС раскрыло, когда начнется второй этап переговоров по Газе
23 января, 22:22
Перемирие на Ближнем Востоке
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.