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Провокации против единства народов России выгодны Киеву, заявила Захарова - РИА Новости, 01.02.2025
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11:42 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/zaharova-1996770181.html
Провокации против единства народов России выгодны Киеву, заявила Захарова
Провокации против единства народов России выгодны Киеву, заявила Захарова - РИА Новости, 01.02.2025
Провокации против единства народов России выгодны Киеву, заявила Захарова
Провокации против единства народов России, как YouTube-ролик с выдававшим себя за россиянина украинцем, выгодны киевскому режиму и его западным партнёрам,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T11:42:00+03:00
2025-02-01T11:42:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Провокации против единства народов России, как YouTube-ролик с выдававшим себя за россиянина украинцем, выгодны киевскому режиму и его западным партнёрам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ЦОС ФСБ ранее сообщил, что гражданин Украины Николай Качмарик, выдавая себя за россиянина, в видеоролике шовинистически высказывался о представителях узбекской нации. Ролик был размещен на YouTube-канале, подконтрольном литовским спецслужбам. "Как ни стараются спрятаться за ложными личинами и флагами эти "анонимы", при современных технических возможностях их можно вычислить. И сразу становится понятно, кому выгодно сеять межнациональную рознь в России - тем, для кого нацистский угар давно заменил веру, совесть и честь - засевшим в Киеве боевикам и неонацистам в столицах его спонсоров", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она отметила, что отношения между народами России и дружбу с народами стран СНГ невозможно подточить провокациями из-за рубежа. "Это понимают все, кроме тех, кому (Владимир) Зеленский за деньги Запада промыл мозги, отправил убивать и умирать за идеалы нацизма и под знаками необандеровских рун и свастики", - добавила Захарова.
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в мире, россия, украина, киев, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
В мире, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
Провокации против единства народов России выгодны Киеву, заявила Захарова

Захарова: провокация против единства народов России выгодна киевскому режиму

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Провокации против единства народов России, как YouTube-ролик с выдававшим себя за россиянина украинцем, выгодны киевскому режиму и его западным партнёрам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ЦОС ФСБ ранее сообщил, что гражданин Украины Николай Качмарик, выдавая себя за россиянина, в видеоролике шовинистически высказывался о представителях узбекской нации. Ролик был размещен на YouTube-канале, подконтрольном литовским спецслужбам.
"Как ни стараются спрятаться за ложными личинами и флагами эти "анонимы", при современных технических возможностях их можно вычислить. И сразу становится понятно, кому выгодно сеять межнациональную рознь в России - тем, для кого нацистский угар давно заменил веру, совесть и честь - засевшим в Киеве боевикам и неонацистам в столицах его спонсоров", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что отношения между народами России и дружбу с народами стран СНГ невозможно подточить провокациями из-за рубежа.
"Это понимают все, кроме тех, кому (Владимир) Зеленский за деньги Запада промыл мозги, отправил убивать и умирать за идеалы нацизма и под знаками необандеровских рун и свастики", - добавила Захарова.
ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
ФСБ установила личность украинца, оскорблявшего узбеков от лица россиянина
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В миреРоссияУкраинаКиевМария ЗахароваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГ
 
 
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