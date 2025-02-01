https://ria.ru/20250201/zaharova-1996770181.html

Провокации против единства народов России выгодны Киеву, заявила Захарова

Провокации против единства народов России выгодны Киеву, заявила Захарова - РИА Новости, 01.02.2025

Провокации против единства народов России выгодны Киеву, заявила Захарова

Провокации против единства народов России, как YouTube-ролик с выдававшим себя за россиянина украинцем, выгодны киевскому режиму и его западным партнёрам,... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T11:42:00+03:00

2025-02-01T11:42:00+03:00

2025-02-01T11:42:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Провокации против единства народов России, как YouTube-ролик с выдававшим себя за россиянина украинцем, выгодны киевскому режиму и его западным партнёрам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ЦОС ФСБ ранее сообщил, что гражданин Украины Николай Качмарик, выдавая себя за россиянина, в видеоролике шовинистически высказывался о представителях узбекской нации. Ролик был размещен на YouTube-канале, подконтрольном литовским спецслужбам. "Как ни стараются спрятаться за ложными личинами и флагами эти "анонимы", при современных технических возможностях их можно вычислить. И сразу становится понятно, кому выгодно сеять межнациональную рознь в России - тем, для кого нацистский угар давно заменил веру, совесть и честь - засевшим в Киеве боевикам и неонацистам в столицах его спонсоров", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она отметила, что отношения между народами России и дружбу с народами стран СНГ невозможно подточить провокациями из-за рубежа. "Это понимают все, кроме тех, кому (Владимир) Зеленский за деньги Запада промыл мозги, отправил убивать и умирать за идеалы нацизма и под знаками необандеровских рун и свастики", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20250201/fsb-1996766892.html

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в мире, россия, украина, киев, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг