https://ria.ru/20250201/yug-1996772651.html

Военные "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи

Военные "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 01.02.2025

Военные "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T12:10:00+03:00

2025-02-01T12:10:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Улаклы, Дылеевка, Белогоровка, Верхнекаменское, Орехово-Василевка, Зеленовка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, пять пикапов и два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО, уничтожены четыре полевых склада с боеприпасами.

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины