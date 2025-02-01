В Шереметьево призвали пассажиров быть внимательнее при подключении к Wi-Fi
В Шереметьево предупредили о случаях мошенничества через подключение к Wi-Fi
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" призвал пассажиров быть внимательнее при подключении к сетям Wi-Fi в авиагавани.
Ранее СМИ сообщали, что в "Шереметьево" была обнаружена поддельная сеть Wi-Fi, через которую мошенники крали аккаунты пользователей.
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"Не подключайтесь на территории "Шереметьево" к сетям с другими названиями. Обращаем ваше внимание, что официальная бесплатная сеть не запрашивает при подключений ваших персональных данных, авторизации через Telegram, мессенджеры, Госуслуги, и т.п", - сообщили в аэропорту.
Там добавили, что авторизация пользователей в сети осуществляется по номеру мобильного телефона. Пассажирам будет предложено ввести номер своего мобильного телефона и вписать в форму последние четыре цифры поступившего звонка или код из поступившей СМС.
"Будьте бдительны и внимательны при подключении к сети Wi-Fi в общественных местах во избежание угрозы похищения ваших данных и взлома аккаунтов", - напомнили в "Шереметьево".
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