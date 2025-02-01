https://ria.ru/20250201/wi-fi-1996829705.html

В Шереметьево призвали пассажиров быть внимательнее при подключении к Wi-Fi

В Шереметьево призвали пассажиров быть внимательнее при подключении к Wi-Fi - РИА Новости, 01.02.2025

В Шереметьево призвали пассажиров быть внимательнее при подключении к Wi-Fi

Московский аэропорт "Шереметьево" призвал пассажиров быть внимательнее при подключении к сетям Wi-Fi в авиагавани. РИА Новости, 01.02.2025

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" призвал пассажиров быть внимательнее при подключении к сетям Wi-Fi в авиагавани. Ранее СМИ сообщали, что в "Шереметьево" была обнаружена поддельная сеть Wi-Fi, через которую мошенники крали аккаунты пользователей. "Не подключайтесь на территории "Шереметьево" к сетям с другими названиями. Обращаем ваше внимание, что официальная бесплатная сеть не запрашивает при подключений ваших персональных данных, авторизации через Telegram, мессенджеры, Госуслуги, и т.п", - сообщили в аэропорту. Там добавили, что авторизация пользователей в сети осуществляется по номеру мобильного телефона. Пассажирам будет предложено ввести номер своего мобильного телефона и вписать в форму последние четыре цифры поступившего звонка или код из поступившей СМС. "Будьте бдительны и внимательны при подключении к сети Wi-Fi в общественных местах во избежание угрозы похищения ваших данных и взлома аккаунтов", - напомнили в "Шереметьево".

https://ria.ru/20241023/moshenniki-1979502106.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, шереметьево (аэропорт), telegram