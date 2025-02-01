Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево призвали пассажиров быть внимательнее при подключении к Wi-Fi - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 01.02.2025 (обновлено: 20:41 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/wi-fi-1996829705.html
В Шереметьево призвали пассажиров быть внимательнее при подключении к Wi-Fi
В Шереметьево призвали пассажиров быть внимательнее при подключении к Wi-Fi - РИА Новости, 01.02.2025
В Шереметьево призвали пассажиров быть внимательнее при подключении к Wi-Fi
Московский аэропорт "Шереметьево" призвал пассажиров быть внимательнее при подключении к сетям Wi-Fi в авиагавани. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T20:31:00+03:00
2025-02-01T20:41:00+03:00
общество
технологии
шереметьево (аэропорт)
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871371428_0:316:3048:2031_1920x0_80_0_0_4eecc12e5d8b693269c76669b51fe3e2.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" призвал пассажиров быть внимательнее при подключении к сетям Wi-Fi в авиагавани. Ранее СМИ сообщали, что в "Шереметьево" была обнаружена поддельная сеть Wi-Fi, через которую мошенники крали аккаунты пользователей. "Не подключайтесь на территории "Шереметьево" к сетям с другими названиями. Обращаем ваше внимание, что официальная бесплатная сеть не запрашивает при подключений ваших персональных данных, авторизации через Telegram, мессенджеры, Госуслуги, и т.п", - сообщили в аэропорту. Там добавили, что авторизация пользователей в сети осуществляется по номеру мобильного телефона. Пассажирам будет предложено ввести номер своего мобильного телефона и вписать в форму последние четыре цифры поступившего звонка или код из поступившей СМС. "Будьте бдительны и внимательны при подключении к сети Wi-Fi в общественных местах во избежание угрозы похищения ваших данных и взлома аккаунтов", - напомнили в "Шереметьево".
https://ria.ru/20241023/moshenniki-1979502106.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871371428_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_8fa3c5f70f57a0b694dcf894bd590260.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, шереметьево (аэропорт), telegram
Общество, Технологии, Шереметьево (аэропорт), Telegram
В Шереметьево призвали пассажиров быть внимательнее при подключении к Wi-Fi

В Шереметьево предупредили о случаях мошенничества через подключение к Wi-Fi

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" призвал пассажиров быть внимательнее при подключении к сетям Wi-Fi в авиагавани.
Ранее СМИ сообщали, что в "Шереметьево" была обнаружена поддельная сеть Wi-Fi, через которую мошенники крали аккаунты пользователей.
«
"Не подключайтесь на территории "Шереметьево" к сетям с другими названиями. Обращаем ваше внимание, что официальная бесплатная сеть не запрашивает при подключений ваших персональных данных, авторизации через Telegram, мессенджеры, Госуслуги, и т.п", - сообщили в аэропорту.
Там добавили, что авторизация пользователей в сети осуществляется по номеру мобильного телефона. Пассажирам будет предложено ввести номер своего мобильного телефона и вписать в форму последние четыре цифры поступившего звонка или код из поступившей СМС.
"Будьте бдительны и внимательны при подключении к сети Wi-Fi в общественных местах во избежание угрозы похищения ваших данных и взлома аккаунтов", - напомнили в "Шереметьево".
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Россиянам рассказали о новой схеме кражи данных в Telegram
23 октября 2024, 10:47
 
ОбществоТехнологииШереметьево (аэропорт)Telegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала