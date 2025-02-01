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В пригороде Киева прогремели взрывы
В пригороде Киева прогремели взрывы - РИА Новости, 01.02.2025
В пригороде Киева прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в пригороде Киева на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T02:50:00+03:00
2025-02-01T02:50:00+03:00
2025-02-01T02:50:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в пригороде Киева на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. "Пригород Киева - взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве с 01.43 мск. В Киевской области сигнал воздушной тревоги было объявлен в 01.06 по мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пригороде Киева прогремели взрывы
В пригороде Киева на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы