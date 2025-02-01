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В Киевской и Полтавской областях прогремели взрывы

В Киевской и Полтавской областях прогремели взрывы - РИА Новости, 01.02.2025

В Киевской и Полтавской областях прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киевской и Полтавской областях Украины на фоне масштабной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Новости.Live". РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T08:20:00+03:00

2025-02-01T08:20:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской и Полтавской областях Украины на фоне масштабной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Новости.Live". В ночь на субботу около 02.00 мск воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях Украины. К утру воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. "На Киевщине и Полтавщине звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.Live".

https://ria.ru/20250131/port-1996535733.html

полтавская область

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полтавская область, украина, киев