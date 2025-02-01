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В Киевской и Полтавской областях прогремели взрывы
В Киевской и Полтавской областях прогремели взрывы - РИА Новости, 01.02.2025
В Киевской и Полтавской областях прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киевской и Полтавской областях Украины на фоне масштабной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Новости.Live". РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T08:20:00+03:00
2025-02-01T08:20:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской и Полтавской областях Украины на фоне масштабной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Новости.Live". В ночь на субботу около 02.00 мск воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях Украины. К утру воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. "На Киевщине и Полтавщине звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.Live".
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полтавская область, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Украина, Киев
В Киевской и Полтавской областях прогремели взрывы
В Киевской и Полтавской областях на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы