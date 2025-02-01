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СМИ: разработчик шпионского ПО пытался взломать 90 человек в WhatsApp - РИА Новости, 01.02.2025
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02:37 01.02.2025 (обновлено: 06:28 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/vzlom-1996742700.html
СМИ: разработчик шпионского ПО пытался взломать 90 человек в WhatsApp
СМИ: разработчик шпионского ПО пытался взломать 90 человек в WhatsApp - РИА Новости, 01.02.2025
СМИ: разработчик шпионского ПО пытался взломать 90 человек в WhatsApp
Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta*) утверждает, что израильская компания-разработчик шпионского ПО Paragon Solutions компании NSO Group... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T02:37:00+03:00
2025-02-01T06:28:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta*) утверждает, что израильская компания-разработчик шпионского ПО Paragon Solutions компании NSO Group Technologies в конце 2024 года пыталась взломать устройства около 90 человек, включая журналистов, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя мессенджера. "WhatsApp обнаружил попытки взломать телефоны около 90 человек, включая журналистов и членов гражданского общества, во время волны атак, произошедших в конце прошлого года", — сообщает агентство со ссылкой на неназванного представителя компании. По информации представителя мессенджера, злоумышленники приглашали своих жертв в общий чат, в который загружали вредоносный PDF-файл. Согласно агентству, местонахождение хакеров не было определено. Агентство также отмечает, что неизвестно, увенчались ли попытки взлома успехом. Как сообщил представитель, все пострадавшие были уведомлены о произошедшем.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, россия, whatsapp inc., facebook, технологии
В мире, Россия, WhatsApp Inc., Facebook, Технологии
СМИ: разработчик шпионского ПО пытался взломать 90 человек в WhatsApp

Bloomberg: разработчик шпионского ПО пытался взломать 90 человек в WhatsApp

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta*) утверждает, что израильская компания-разработчик шпионского ПО Paragon Solutions компании NSO Group Technologies в конце 2024 года пыталась взломать устройства около 90 человек, включая журналистов, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя мессенджера.
"WhatsApp обнаружил попытки взломать телефоны около 90 человек, включая журналистов и членов гражданского общества, во время волны атак, произошедших в конце прошлого года", — сообщает агентство со ссылкой на неназванного представителя компании.
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По информации представителя мессенджера, злоумышленники приглашали своих жертв в общий чат, в который загружали вредоносный PDF-файл.
Согласно агентству, местонахождение хакеров не было определено. Агентство также отмечает, что неизвестно, увенчались ли попытки взлома успехом. Как сообщил представитель, все пострадавшие были уведомлены о произошедшем.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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