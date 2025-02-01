https://ria.ru/20250201/vzlom-1996742700.html

СМИ: разработчик шпионского ПО пытался взломать 90 человек в WhatsApp

СМИ: разработчик шпионского ПО пытался взломать 90 человек в WhatsApp - РИА Новости, 01.02.2025

СМИ: разработчик шпионского ПО пытался взломать 90 человек в WhatsApp

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta*) утверждает, что израильская компания-разработчик шпионского ПО Paragon Solutions компании NSO Group... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T02:37:00+03:00

2025-02-01T02:37:00+03:00

2025-02-01T06:28:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta*) утверждает, что израильская компания-разработчик шпионского ПО Paragon Solutions компании NSO Group Technologies в конце 2024 года пыталась взломать устройства около 90 человек, включая журналистов, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя мессенджера. "WhatsApp обнаружил попытки взломать телефоны около 90 человек, включая журналистов и членов гражданского общества, во время волны атак, произошедших в конце прошлого года", — сообщает агентство со ссылкой на неназванного представителя компании. По информации представителя мессенджера, злоумышленники приглашали своих жертв в общий чат, в который загружали вредоносный PDF-файл. Согласно агентству, местонахождение хакеров не было определено. Агентство также отмечает, что неизвестно, увенчались ли попытки взлома успехом. Как сообщил представитель, все пострадавшие были уведомлены о произошедшем.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250130/shtraf-1996241576.html

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