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Вучич назвал протесты в Сербии попыткой разрушить страну извне - РИА Новости, 01.02.2025
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01:26 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/vuchich-1996740143.html
Вучич назвал протесты в Сербии попыткой разрушить страну извне
Вучич назвал протесты в Сербии попыткой разрушить страну извне - РИА Новости, 01.02.2025
Вучич назвал протесты в Сербии попыткой разрушить страну извне
Массовые протесты студентов и оппозиции в Сербии, проходящие с ноября, являются прямой попыткой иностранных спецслужб разрушить страну, заявил сербский... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T01:26:00+03:00
2025-02-01T01:26:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
дунай (река)
александр вучич
милош вучевич
ивица дачич
сербская прогрессивная партия (спп)
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БЕЛГРАД, 1 фев - РИА Новости. Массовые протесты студентов и оппозиции в Сербии, проходящие с ноября, являются прямой попыткой иностранных спецслужб разрушить страну, заявил сербский президент Александр Вучич. Колонна студентов, протестующих после гибели 1 ноября 15 человек при обрушении на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, прибыла вечером в пятницу после 80-ти километрового марша из Белграда в Нови-Сад, где в субботу планирует блокировать три городских моста через Дунай. По пути двухдневного шествия их встречали с угощениями жители городов и поселков, по прибытии студенты провели 15 минут молчания в память о погибших и разошлись на ночевку по новосадским факультетам. "Проблема не в том, что хотят свергнуть меня, проблема в том, что они (политические оппоненты – ред.) хотят разрушить Сербию. И то, что мы видим в последние месяцы - это прямая попытка иностранных разведывательных агентств разрушить нашу страну", - заявил Вучич, выступая перед гражданами в городе Трстеник. Демонстранты в пятницу перекрыли несколько улиц в Белграде около полудня, протестующие провели 15 минут молчания по жертвам ЧП в городе Нови-Сад. Во время демонстрации водитель автомобиля Volkswagen Golf 2006-го года рождения у Института психического здоровья сбил двух сотрудниц института и был задержан полицией. Прокуратура постановила взять его под стражу на 48 часов по подозрению в "попытке убийства с отягощающими обстоятельствами". Одна из пострадавших затем прошла осмотр в центре неотложной помощи, о полученных травмах не сообщалось. Ранее на протестах были подобным образом сбиты две студентки, они выписаны из больниц, возбуждены уголовные дела. Всего, по данным МВД, в пятницу блокады в Белграде были организованы с 11.52 до 12.07 на 37 точках, "ни одна из них не была заявлена полиции". Правоохранительное ведомство призвала организаторов акции сообщать о них заранее, чтобы обеспечить их безопасность. Протесты в СербииАнтиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ выложили более 16 тысяч документов, по реконструкции вокзала в Нови-Саде. Вучич помиловал от уголовного преследования 13 участников протестов, которых обвиняли по уголовным статьям, минфин Сербии сообщил о выделении дополнительных 12 миллиардов динаров (около 12 миллиардов рублей – ред.) на государственные факультеты, при этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Руководство страны считает, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в январе, в свержение нынешней власти Сербии за четыре года из-за границы было вложено около миллиарда евро. На фоне массовых протестов глава правительства Сербии Милош Вучевич 28 января подал в отставку. Ранее свой пост также оставили министр строительства Горан Весич и ряд других чиновников. В среду Вучич заявил, что решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового состава правительства без роспуска парламента и выборов будет принято в течение 10 дней после консультаций с партиями. Он также уточнил, что лидер крупнейшей партии-партнера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), глава Социалистической партии Сербии (СПС), первый вице-премьер Ивица Дачич уже высказался против проведения внеочередных парламентских выборов, но если они состоятся, то по закону это будет через 75 дней, "где-то в апреле". Согласно сербскому законодательству, Скупщина (парламент) на ближайшем заседании должна констатировать отставку премьера. После этого начинается срок в 30 дней, в рамках которых президент может предложить нового носителя мандата на формирование правительства для утверждения его и кандидатов в министры и их программы парламентом. Если этого не произойдет, президент распускает парламент и устанавливает срок новых выборов не позднее 60 дней от назначения даты их проведения.
https://ria.ru/20250122/tramp-1995024862.html
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в мире, сербия, белград (город), дунай (река), александр вучич, милош вучевич, ивица дачич, сербская прогрессивная партия (спп), volkswagen group, союз правых сил, volkswagen touareg
В мире, Сербия, Белград (город), Дунай (река), Александр Вучич, Милош Вучевич, Ивица Дачич, Сербская прогрессивная партия (СПП), Volkswagen Group, Союз Правых Сил, Volkswagen Touareg
Вучич назвал протесты в Сербии попыткой разрушить страну извне

Вучич: протесты в Сербии являются попытка иностранных разведок разрушить страну

© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 1 фев - РИА Новости. Массовые протесты студентов и оппозиции в Сербии, проходящие с ноября, являются прямой попыткой иностранных спецслужб разрушить страну, заявил сербский президент Александр Вучич.
Колонна студентов, протестующих после гибели 1 ноября 15 человек при обрушении на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, прибыла вечером в пятницу после 80-ти километрового марша из Белграда в Нови-Сад, где в субботу планирует блокировать три городских моста через Дунай. По пути двухдневного шествия их встречали с угощениями жители городов и поселков, по прибытии студенты провели 15 минут молчания в память о погибших и разошлись на ночевку по новосадским факультетам.
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"Проблема не в том, что хотят свергнуть меня, проблема в том, что они (политические оппоненты – ред.) хотят разрушить Сербию. И то, что мы видим в последние месяцы - это прямая попытка иностранных разведывательных агентств разрушить нашу страну", - заявил Вучич, выступая перед гражданами в городе Трстеник.
Демонстранты в пятницу перекрыли несколько улиц в Белграде около полудня, протестующие провели 15 минут молчания по жертвам ЧП в городе Нови-Сад. Во время демонстрации водитель автомобиля Volkswagen Golf 2006-го года рождения у Института психического здоровья сбил двух сотрудниц института и был задержан полицией.
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Прокуратура постановила взять его под стражу на 48 часов по подозрению в "попытке убийства с отягощающими обстоятельствами". Одна из пострадавших затем прошла осмотр в центре неотложной помощи, о полученных травмах не сообщалось. Ранее на протестах были подобным образом сбиты две студентки, они выписаны из больниц, возбуждены уголовные дела.
Всего, по данным МВД, в пятницу блокады в Белграде были организованы с 11.52 до 12.07 на 37 точках, "ни одна из них не была заявлена полиции". Правоохранительное ведомство призвала организаторов акции сообщать о них заранее, чтобы обеспечить их безопасность.

Протесты в Сербии

Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах.
Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ выложили более 16 тысяч документов, по реконструкции вокзала в Нови-Саде. Вучич помиловал от уголовного преследования 13 участников протестов, которых обвиняли по уголовным статьям, минфин Сербии сообщил о выделении дополнительных 12 миллиардов динаров (около 12 миллиардов рублей – ред.) на государственные факультеты, при этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
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Руководство страны считает, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в январе, в свержение нынешней власти Сербии за четыре года из-за границы было вложено около миллиарда евро.
На фоне массовых протестов глава правительства Сербии Милош Вучевич 28 января подал в отставку. Ранее свой пост также оставили министр строительства Горан Весич и ряд других чиновников.
В среду Вучич заявил, что решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового состава правительства без роспуска парламента и выборов будет принято в течение 10 дней после консультаций с партиями. Он также уточнил, что лидер крупнейшей партии-партнера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), глава Социалистической партии Сербии (СПС), первый вице-премьер Ивица Дачич уже высказался против проведения внеочередных парламентских выборов, но если они состоятся, то по закону это будет через 75 дней, "где-то в апреле".
Согласно сербскому законодательству, Скупщина (парламент) на ближайшем заседании должна констатировать отставку премьера. После этого начинается срок в 30 дней, в рамках которых президент может предложить нового носителя мандата на формирование правительства для утверждения его и кандидатов в министры и их программы парламентом. Если этого не произойдет, президент распускает парламент и устанавливает срок новых выборов не позднее 60 дней от назначения даты их проведения.
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