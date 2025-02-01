https://ria.ru/20250201/vsu-1996825915.html

ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 01.02.2025

ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Украинские военные атаковали два села в приграничных районах Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T19:40:00+03:00

2025-02-01T19:40:00+03:00

2025-02-01T19:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Украинские военные атаковали два села в приграничных районах Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Два населенных пункта атакованы ВСУ. По предварительной информации, никто не пострадал. В селе Двулучное Валуйского округа в результате атаки FPV-дрона в жилом доме и летней кухне повреждены кровли и фасады. Кроме того, осколками посечены два припаркованных легковых автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что при обстреле села Тишанка Волоконовского района выбиты окна и посечен фасад коммерческого объекта, также повреждены забор жилого дома и надворная постройка.

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина