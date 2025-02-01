Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/vsu-1996825915.html
ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 01.02.2025
ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области
Украинские военные атаковали два села в приграничных районах Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T19:40:00+03:00
2025-02-01T19:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_716:1134:2341:2048_1920x0_80_0_0_2a25b3b86777cd8dea64733a6df99c22.jpg
БЕЛГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Украинские военные атаковали два села в приграничных районах Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Два населенных пункта атакованы ВСУ. По предварительной информации, никто не пострадал. В селе Двулучное Валуйского округа в результате атаки FPV-дрона в жилом доме и летней кухне повреждены кровли и фасады. Кроме того, осколками посечены два припаркованных легковых автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что при обстреле села Тишанка Волоконовского района выбиты окна и посечен фасад коммерческого объекта, также повреждены забор жилого дома и надворная постройка.
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_996:1004:2388:2048_1920x0_80_0_0_47335f03a0c35fdd330199aa01fc4a1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Гладков: украинские FPV-дроны ВСУ атаковали два села в Белгородской области

© РИА Новости / Валерий МельниковПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Украинские военные атаковали два села в приграничных районах Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"Два населенных пункта атакованы ВСУ. По предварительной информации, никто не пострадал. В селе Двулучное Валуйского округа в результате атаки FPV-дрона в жилом доме и летней кухне повреждены кровли и фасады. Кроме того, осколками посечены два припаркованных легковых автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что при обстреле села Тишанка Волоконовского района выбиты окна и посечен фасад коммерческого объекта, также повреждены забор жилого дома и надворная постройка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Определено идеальное послевоенное устройство Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала