https://ria.ru/20250201/vsu-1996825915.html
ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 01.02.2025
ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области
Украинские военные атаковали два села в приграничных районах Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T19:40:00+03:00
2025-02-01T19:40:00+03:00
2025-02-01T19:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_716:1134:2341:2048_1920x0_80_0_0_2a25b3b86777cd8dea64733a6df99c22.jpg
БЕЛГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Украинские военные атаковали два села в приграничных районах Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Два населенных пункта атакованы ВСУ. По предварительной информации, никто не пострадал. В селе Двулучное Валуйского округа в результате атаки FPV-дрона в жилом доме и летней кухне повреждены кровли и фасады. Кроме того, осколками посечены два припаркованных легковых автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что при обстреле села Тишанка Волоконовского района выбиты окна и посечен фасад коммерческого объекта, также повреждены забор жилого дома и надворная постройка.
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html
белгородская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_996:1004:2388:2048_1920x0_80_0_0_47335f03a0c35fdd330199aa01fc4a1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области
Гладков: украинские FPV-дроны ВСУ атаковали два села в Белгородской области