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"Есть расследование?" На Украине пришли в ярость из-за ситуации в ВСУ

"Есть расследование?" На Украине пришли в ярость из-за ситуации в ВСУ - РИА Новости, 01.02.2025

"Есть расследование?" На Украине пришли в ярость из-за ситуации в ВСУ

В медицинских службах ВСУ процветает повальная коррупция, пожаловалась военный врач Оксана Корчинская. Об этом сообщает "Политнавигатор". РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T17:03:00+03:00

2025-02-01T17:03:00+03:00

2025-02-01T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В медицинских службах ВСУ процветает повальная коррупция, пожаловалась военный врач Оксана Корчинская. Об этом сообщает "Политнавигатор"."У нас в армии также есть медики, которые были пойманы на взятках. Но они все возвращаются через суды. Они сидят несколько месяцев, потом выплачивают залог", — возмутилась она.Корчинская добавила, что правоохранительные органы и суды часто не выполняют свои обязанности и виновные в итоге остаются безнаказанными."Когда сняли с должности бывшую командующую Медицинской службой Остащенко, то на складах пропало лекарств на 290 миллионов. <…> И что, человек пострадал? Есть расследование? Она спокойно ушла на пенсию, получила свой миллион от государства", — сообщила Корчинская.В январе СБУ сообщила о задержании главного психиатра ВСУ Олега Друзя по подозрению в незаконном обогащении более чем на миллион долларов за два года. Друзь занимал пост зампредседателя центральной военно-врачебной комиссии и решал вопрос о пригодности военных к прохождению службы.Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе 2024 года сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Владимир Зеленский признал, что на Украине процветает коррупция, но с ней усиленно борются.

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в мире, украина, вооруженные силы украины