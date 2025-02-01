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"Есть расследование?" На Украине пришли в ярость из-за ситуации в ВСУ - РИА Новости, 01.02.2025
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https://ria.ru/20250201/vsu-1996810413.html
"Есть расследование?" На Украине пришли в ярость из-за ситуации в ВСУ
"Есть расследование?" На Украине пришли в ярость из-за ситуации в ВСУ - РИА Новости, 01.02.2025
"Есть расследование?" На Украине пришли в ярость из-за ситуации в ВСУ
В медицинских службах ВСУ процветает повальная коррупция, пожаловалась военный врач Оксана Корчинская. Об этом сообщает "Политнавигатор". РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T17:03:00+03:00
2025-02-01T17:03:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В медицинских службах ВСУ процветает повальная коррупция, пожаловалась военный врач Оксана Корчинская. Об этом сообщает "Политнавигатор"."У нас в армии также есть медики, которые были пойманы на взятках. Но они все возвращаются через суды. Они сидят несколько месяцев, потом выплачивают залог", — возмутилась она.Корчинская добавила, что правоохранительные органы и суды часто не выполняют свои обязанности и виновные в итоге остаются безнаказанными."Когда сняли с должности бывшую командующую Медицинской службой Остащенко, то на складах пропало лекарств на 290 миллионов. &lt;…&gt; И что, человек пострадал? Есть расследование? Она спокойно ушла на пенсию, получила свой миллион от государства", — сообщила Корчинская.В январе СБУ сообщила о задержании главного психиатра ВСУ Олега Друзя по подозрению в незаконном обогащении более чем на миллион долларов за два года. Друзь занимал пост зампредседателя центральной военно-врачебной комиссии и решал вопрос о пригодности военных к прохождению службы.Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе 2024 года сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Владимир Зеленский признал, что на Украине процветает коррупция, но с ней усиленно борются.
https://ria.ru/20250129/uvolnenie-1996034123.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Есть расследование?" На Украине пришли в ярость из-за ситуации в ВСУ

Военный медик Корчинская заявила о коррупции в медслужбах ВСУ

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В медицинских службах ВСУ процветает повальная коррупция, пожаловалась военный врач Оксана Корчинская. Об этом сообщает "Политнавигатор".
"У нас в армии также есть медики, которые были пойманы на взятках. Но они все возвращаются через суды. Они сидят несколько месяцев, потом выплачивают залог", — возмутилась она.
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Корчинская добавила, что правоохранительные органы и суды часто не выполняют свои обязанности и виновные в итоге остаются безнаказанными.
«
"Когда сняли с должности бывшую командующую Медицинской службой Остащенко, то на складах пропало лекарств на 290 миллионов. <…> И что, человек пострадал? Есть расследование? Она спокойно ушла на пенсию, получила свой миллион от государства", — сообщила Корчинская.
В январе СБУ сообщила о задержании главного психиатра ВСУ Олега Друзя по подозрению в незаконном обогащении более чем на миллион долларов за два года. Друзь занимал пост зампредседателя центральной военно-врачебной комиссии и решал вопрос о пригодности военных к прохождению службы.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе 2024 года сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Владимир Зеленский признал, что на Украине процветает коррупция, но с ней усиленно борются.
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