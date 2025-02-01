https://ria.ru/20250201/vsu-1996797578.html

Российские военные нанесли удар по местам дислокации ВСУ в Запорожье

Российские военные нанесли удар по местам дислокации ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 01.02.2025

Российские военные нанесли удар по местам дислокации ВСУ в Запорожье

Массированный удар нанесен российскими войсками по местам временной дислокации ВСУ в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T15:37:00+03:00

2025-02-01T15:37:00+03:00

2025-02-01T15:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожье

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647762_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_e3eff216db544e1035a8a3dadf7c9081.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Массированный удар нанесен российскими войсками по местам временной дислокации ВСУ в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Минувшей ночью массированный удар с помощью БПЛА "Герань" нанесен по местам скопления и временной дислокации ВСУ, а также инфраструктурным объектам, используемым режимом Зеленского для производства оружия", - сказал Рогов. По его словам, удар пришелся по объектам ВСУ как в самом Запорожье, так и военным полигонам для боевого слаживания в районе городов Гуляйполе и Орехов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250201/naemniki-1996775247.html

https://ria.ru/20250201/svo-1996774320.html

россия

запорожье

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина