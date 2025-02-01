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Российские военные нанесли удар по местам дислокации ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 01.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:37 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/vsu-1996797578.html
Российские военные нанесли удар по местам дислокации ВСУ в Запорожье
Российские военные нанесли удар по местам дислокации ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 01.02.2025
Российские военные нанесли удар по местам дислокации ВСУ в Запорожье
Массированный удар нанесен российскими войсками по местам временной дислокации ВСУ в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T15:37:00+03:00
2025-02-01T15:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожье
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Массированный удар нанесен российскими войсками по местам временной дислокации ВСУ в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Минувшей ночью массированный удар с помощью БПЛА "Герань" нанесен по местам скопления и временной дислокации ВСУ, а также инфраструктурным объектам, используемым режимом Зеленского для производства оружия", - сказал Рогов. По его словам, удар пришелся по объектам ВСУ как в самом Запорожье, так и военным полигонам для боевого слаживания в районе городов Гуляйполе и Орехов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250201/naemniki-1996775247.html
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россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские военные нанесли удар по местам дислокации ВСУ в Запорожье

Рогов: ВС России нанесли массированный удар по местам дислокации ВСУ в Запорожье

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Массированный удар нанесен российскими войсками по местам временной дислокации ВСУ в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Минувшей ночью массированный удар с помощью БПЛА "Герань" нанесен по местам скопления и временной дислокации ВСУ, а также инфраструктурным объектам, используемым режимом Зеленского для производства оружия", - сказал Рогов.
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По его словам, удар пришелся по объектам ВСУ как в самом Запорожье, так и военным полигонам для боевого слаживания в районе городов Гуляйполе и Орехов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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