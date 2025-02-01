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Российские военные нанесли удар по местам дислокации ВСУ в Запорожье
Российские военные нанесли удар по местам дислокации ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 01.02.2025
Российские военные нанесли удар по местам дислокации ВСУ в Запорожье
Массированный удар нанесен российскими войсками по местам временной дислокации ВСУ в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T15:37:00+03:00
2025-02-01T15:37:00+03:00
2025-02-01T15:37:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Массированный удар нанесен российскими войсками по местам временной дислокации ВСУ в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Минувшей ночью массированный удар с помощью БПЛА "Герань" нанесен по местам скопления и временной дислокации ВСУ, а также инфраструктурным объектам, используемым режимом Зеленского для производства оружия", - сказал Рогов. По его словам, удар пришелся по объектам ВСУ как в самом Запорожье, так и военным полигонам для боевого слаживания в районе городов Гуляйполе и Орехов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские военные нанесли удар по местам дислокации ВСУ в Запорожье
Рогов: ВС России нанесли массированный удар по местам дислокации ВСУ в Запорожье