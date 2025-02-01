https://ria.ru/20250201/vsu-1996772854.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Запад"

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 01.02.2025

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Запад"

Российская группировка войск "Запад " нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад, потери противника составили до 320 военнослужащих,... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T12:10:00+03:00

2025-02-01T12:10:00+03:00

2025-02-01T12:17:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад " нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад, потери противника составили до 320 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов, Загоруйковка, Песчаное, Новая Кругляковка Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики, Григоровка, Ямполь и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 320 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 пикапов, орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250201/boeviki-1996740867.html

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россия, вооруженные силы украины, украина, харьковская область