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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Запад"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 01.02.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Запад"
Российская группировка войск "Запад " нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад, потери противника составили до 320 военнослужащих,... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T12:10:00+03:00
2025-02-01T12:10:00+03:00
2025-02-01T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад " нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад, потери противника составили до 320 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов, Загоруйковка, Песчаное, Новая Кругляковка Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики, Григоровка, Ямполь и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 320 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 пикапов, орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, украина, харьковская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ за сутки потеряли до 320 военных в зоне действий группировки "Запад"