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ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 01.02.2025
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T12:08:00+03:00
2025-02-01T12:08:00+03:00
2025-02-01T12:24:00+03:00
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север"
Потери ВСУ в зоне действий группировки "Север" за сутки составили до 30 солдат