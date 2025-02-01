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ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 01.02.2025

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T12:08:00+03:00

2025-02-01T12:08:00+03:00

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россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250201/boeviki-1996740867.html

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волчанск

харьковская область

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россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)