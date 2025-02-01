https://ria.ru/20250201/vsu-1996762227.html

ВСУ обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области

ВСУ обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 01.02.2025

ВСУ обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 31 артиллерийский удар по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов, сообщили... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T09:57:00+03:00

2025-02-01T09:57:00+03:00

2025-02-01T09:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 1 фев - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 31 артиллерийский удар по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах области. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 18 артиллерийских ударов. Еще 13 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали девять населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Царское, Алешки, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка и Днепряны. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250129/ataka-1996034932.html

днепр (город)

херсонская область

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днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины