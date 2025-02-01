https://ria.ru/20250201/vsu-1996761474.html

ВСУ потеряли более 310 военных в зоне работы группировки "Запад"

ВСУ потеряли более 310 военных в зоне работы группировки "Запад" - РИА Новости, 01.02.2025

ВСУ потеряли более 310 военных в зоне работы группировки "Запад"

Украинские войска потеряли за сутки более 310 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", а также лишились танка Т-72, американской... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T09:50:00+03:00

2025-02-01T09:50:00+03:00

2025-02-01T09:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

нато

вооруженные силы украины

т-72 "урал"

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 310 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", а также лишились танка Т-72, американской бронетехники и шести станций связи Starlink, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "За сутки потери противника составили более 310 военнослужащих, танк Т-72, шесть боевых бронированных машин, в том числе три БТР М113 производства США, две бронемашины Humvee, восемь пикапов, шесть орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО, и десять минометных расчетов", - сказал Бигма. "Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель", 21 пункт управления БПЛА, шесть станций связи Starlink и полевой склад боеприпасов", - добавил он. Кроме того, по словам начальника пресс-центра, расчеты противовоздушной обороны группировки "Запад" уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. За прошедшие сутки подразделения группировки при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах Твердохлебовки, Зеленого Гая, Криничек, Песчаного, Загрызово и Загоруйковки, рассказал Бигма.

https://ria.ru/20250201/tramp-1996742985.html

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, нато, вооруженные силы украины, т-72 "урал"