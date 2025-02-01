ВСУ потеряли более 310 военных в зоне работы группировки "Запад"
ВСУ потеряли более 310 военных и танк в зоне работы группировки "Запад"
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМаскировка танка Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 310 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", а также лишились танка Т-72, американской бронетехники и шести станций связи Starlink, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"За сутки потери противника составили более 310 военнослужащих, танк Т-72, шесть боевых бронированных машин, в том числе три БТР М113 производства США, две бронемашины Humvee, восемь пикапов, шесть орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО, и десять минометных расчетов", - сказал Бигма.
"Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель", 21 пункт управления БПЛА, шесть станций связи Starlink и полевой склад боеприпасов", - добавил он.
Кроме того, по словам начальника пресс-центра, расчеты противовоздушной обороны группировки "Запад" уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
За прошедшие сутки подразделения группировки при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах Твердохлебовки, Зеленого Гая, Криничек, Песчаного, Загрызово и Загоруйковки, рассказал Бигма.