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ВСУ потеряли более 310 военных в зоне работы группировки "Запад" - РИА Новости, 01.02.2025
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ВСУ потеряли более 310 военных в зоне работы группировки "Запад"
ВСУ потеряли более 310 военных в зоне работы группировки "Запад" - РИА Новости, 01.02.2025
ВСУ потеряли более 310 военных в зоне работы группировки "Запад"
Украинские войска потеряли за сутки более 310 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", а также лишились танка Т-72, американской... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T09:50:00+03:00
2025-02-01T09:50:00+03:00
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нато
вооруженные силы украины
т-72 "урал"
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 310 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", а также лишились танка Т-72, американской бронетехники и шести станций связи Starlink, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "За сутки потери противника составили более 310 военнослужащих, танк Т-72, шесть боевых бронированных машин, в том числе три БТР М113 производства США, две бронемашины Humvee, восемь пикапов, шесть орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО, и десять минометных расчетов", - сказал Бигма. "Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель", 21 пункт управления БПЛА, шесть станций связи Starlink и полевой склад боеприпасов", - добавил он. Кроме того, по словам начальника пресс-центра, расчеты противовоздушной обороны группировки "Запад" уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. За прошедшие сутки подразделения группировки при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах Твердохлебовки, Зеленого Гая, Криничек, Песчаного, Загрызово и Загоруйковки, рассказал Бигма.
https://ria.ru/20250201/tramp-1996742985.html
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сша, нато, вооруженные силы украины, т-72 "урал"
Специальная военная операция на Украине, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Т-72 "Урал"
ВСУ потеряли более 310 военных в зоне работы группировки "Запад"

ВСУ потеряли более 310 военных и танк в зоне работы группировки "Запад"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМаскировка танка Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО
Маскировка танка Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 310 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", а также лишились танка Т-72, американской бронетехники и шести станций связи Starlink, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"За сутки потери противника составили более 310 военнослужащих, танк Т-72, шесть боевых бронированных машин, в том числе три БТР М113 производства США, две бронемашины Humvee, восемь пикапов, шесть орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО, и десять минометных расчетов", - сказал Бигма.
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"Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель", 21 пункт управления БПЛА, шесть станций связи Starlink и полевой склад боеприпасов", - добавил он.
Кроме того, по словам начальника пресс-центра, расчеты противовоздушной обороны группировки "Запад" уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
За прошедшие сутки подразделения группировки при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах Твердохлебовки, Зеленого Гая, Криничек, Песчаного, Загрызово и Загоруйковки, рассказал Бигма.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАНАТОВооруженные силы УкраиныТ-72 "Урал"
 
 
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