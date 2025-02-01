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ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 01.02.2025
ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области
Вооруженные силы нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T08:40:00+03:00
2025-02-01T08:40:00+03:00
2025-02-01T09:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
сергей лебедев
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одесская область
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "(Сумская область. — Прим. ред.) Ахтырка, прилет по пункту временной дислокации", — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, погибли 19 украинских военных, еще около 30 получили ранения.Кроме того, как отметил подпольщик, минувшей ночью дроны поразили нефтехранилище и склады в городе Измаиле Одесской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области
ВС РФ поразили пункт временной дислокации ВСУ в городе Ахтырке в Сумской области