https://ria.ru/20250201/vsu-1996755468.html

ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 01.02.2025

ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T08:40:00+03:00

2025-02-01T08:40:00+03:00

2025-02-01T09:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

одесская область

украина

дмитрий песков

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776369_0:81:3321:1949_1920x0_80_0_0_8b806af35cc28cff8e5cbb795a1e122e.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "(Сумская область. — Прим. ред.) Ахтырка, прилет по пункту временной дислокации", — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, погибли 19 украинских военных, еще около 30 получили ранения.Кроме того, как отметил подпольщик, минувшей ночью дроны поразили нефтехранилище и склады в городе Измаиле Одесской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250131/parom-1996535937.html

https://ria.ru/20250124/podpole-1995236366.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

одесская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, одесская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы рф