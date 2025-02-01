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ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 01.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 01.02.2025 (обновлено: 09:50 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/vsu-1996755468.html
ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 01.02.2025
ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области
Вооруженные силы нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T08:40:00+03:00
2025-02-01T09:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
одесская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "(Сумская область. — Прим. ред.) Ахтырка, прилет по пункту временной дислокации", — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, погибли 19 украинских военных, еще около 30 получили ранения.Кроме того, как отметил подпольщик, минувшей ночью дроны поразили нефтехранилище и склады в городе Измаиле Одесской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250131/parom-1996535937.html
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сумская область
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сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, одесская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Одесская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области

ВС РФ поразили пункт временной дислокации ВСУ в городе Ахтырке в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"(Сумская область. — Прим. ред.) Ахтырка, прилет по пункту временной дислокации", — сказал собеседник агентства.
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Кроме того, как отметил подпольщик, минувшей ночью дроны поразили нефтехранилище и склады в городе Измаиле Одесской области.
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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныОдесская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы РФ
 
 
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