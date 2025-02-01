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ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 01.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 01.02.2025 (обновлено: 15:58 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/vs-1996800539.html
ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 01.02.2025
ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Удар с помощью беспилотника нанесен по пункту размещения ВСУ в селе Суходол Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T15:53:00+03:00
2025-02-01T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
сергей лебедев
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Удар с помощью беспилотника нанесен по пункту размещения ВСУ в селе Суходол Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В селе Суходол наш дрон-камикадзе поразил ПВД (пункт временной дислокации - ред.) боевиков. Район был оцеплен, "скорые"... Туда отправилось не менее пяти "скорых", - сказал он.
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сумская область, украина, сергей лебедев, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в селе Суходол Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Удар с помощью беспилотника нанесен по пункту размещения ВСУ в селе Суходол Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В селе Суходол наш дрон-камикадзе поразил ПВД (пункт временной дислокации - ред.) боевиков. Район был оцеплен, "скорые"... Туда отправилось не менее пяти "скорых", - сказал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В Сумской области ликвидировали украинскую ДРГ
15:51
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаСергей ЛебедевВ миреВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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