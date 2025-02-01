https://ria.ru/20250201/vs-1996800539.html

ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 01.02.2025

ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Удар с помощью беспилотника нанесен по пункту размещения ВСУ в селе Суходол Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T15:53:00+03:00

2025-02-01T15:53:00+03:00

2025-02-01T15:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

украина

сергей лебедев

в мире

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996306307_0:0:3265:1836_1920x0_80_0_0_e0de43f7ca50c6c90ccdffb7bf0e40f5.jpg

ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Удар с помощью беспилотника нанесен по пункту размещения ВСУ в селе Суходол Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В селе Суходол наш дрон-камикадзе поразил ПВД (пункт временной дислокации - ред.) боевиков. Район был оцеплен, "скорые"... Туда отправилось не менее пяти "скорых", - сказал он.

https://ria.ru/20250201/drg-1996799995.html

сумская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сумская область, украина, сергей лебедев, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия