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ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 01.02.2025
ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Удар с помощью беспилотника нанесен по пункту размещения ВСУ в селе Суходол Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T15:53:00+03:00
2025-02-01T15:53:00+03:00
2025-02-01T15:58:00+03:00
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Удар с помощью беспилотника нанесен по пункту размещения ВСУ в селе Суходол Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В селе Суходол наш дрон-камикадзе поразил ПВД (пункт временной дислокации - ред.) боевиков. Район был оцеплен, "скорые"... Туда отправилось не менее пяти "скорых", - сказал он.
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ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в селе Суходол Сумской области