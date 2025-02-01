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ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 01.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 01.02.2025 (обновлено: 12:22 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/vs-1996773600.html
ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 01.02.2025
ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих в зоне действий "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 40 военных Украины, станцию РЭБ, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T12:20:00+03:00
2025-02-01T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
пятихатки
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 40 военных Украины, станцию РЭБ, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Приморское, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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украина
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украина, пятихатки, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Пятихатки, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих в зоне действий "Днепра"

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 40 военных и станцию РЭБ

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 40 военных Украины, станцию РЭБ, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Приморское, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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