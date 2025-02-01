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ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 01.02.2025
ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих в зоне действий "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 40 военных Украины, станцию РЭБ, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T12:20:00+03:00
2025-02-01T12:20:00+03:00
2025-02-01T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 40 военных Украины, станцию РЭБ, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Приморское, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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украина, пятихатки, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Пятихатки, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих в зоне действий "Днепра"
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 40 военных и станцию РЭБ