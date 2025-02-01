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ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих в зоне действий "Днепра"

ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 01.02.2025

ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих в зоне действий "Днепра"

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 40 военных Украины, станцию РЭБ, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T12:20:00+03:00

2025-02-01T12:20:00+03:00

2025-02-01T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

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запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 40 военных Украины, станцию РЭБ, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Приморское, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240429/svo-1943021325.html

украина

пятихатки

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украина, пятихатки, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины