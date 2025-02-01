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Врач назвала привычки, опасные для щитовидной железы
Врач назвала привычки, опасные для щитовидной железы - РИА Новости, 01.02.2025
Врач назвала привычки, опасные для щитовидной железы
Курение, бесконтрольный прием БАДов, в которых содержится йод, и избыточное употребление продуктов из сои являются опасными привычками для здоровья щитовидной... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T04:02:00+03:00
2025-02-01T04:02:00+03:00
2025-02-01T06:26:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Курение, бесконтрольный прием БАДов, в которых содержится йод, и избыточное употребление продуктов из сои являются опасными привычками для здоровья щитовидной железы, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники №220 Анна Невольникова."Среди привычек, которые могут быть опасными для здоровья щитовидной железы, я бы выделила следующие. Это курение, поскольку токсины сигаретного дыма накапливаются в организме, замедляя усвоение йода и нарушая работу щитовидной железы. Также опасен бесконтрольный приём БАДов, в которых содержится йод, особенно это касается препаратов с большими или неизвестными дозировками этого вещества", — рассказала Невольникова.Врач отметила, что также нарушить здоровье щитовидной железы может избыточное употребление продуктов из сои, так как соевые бобы содержат изофлавоноиды, которые могут замедлить активность фермента пероксидазы в щитовидной железе, отвечающего за выработку гормонов.
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общество
Врач назвала привычки, опасные для щитовидной железы
Врач Невольникова: курение опасно для здоровья щитовидной железы