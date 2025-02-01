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Врач назвала привычки, опасные для щитовидной железы - РИА Новости, 01.02.2025
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04:02 01.02.2025 (обновлено: 06:26 01.02.2025)
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Врач назвала привычки, опасные для щитовидной железы
Врач назвала привычки, опасные для щитовидной железы - РИА Новости, 01.02.2025
Врач назвала привычки, опасные для щитовидной железы
Курение, бесконтрольный прием БАДов, в которых содержится йод, и избыточное употребление продуктов из сои являются опасными привычками для здоровья щитовидной... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T04:02:00+03:00
2025-02-01T06:26:00+03:00
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Курение, бесконтрольный прием БАДов, в которых содержится йод, и избыточное употребление продуктов из сои являются опасными привычками для здоровья щитовидной железы, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники №220 Анна Невольникова.&quot;Среди привычек, которые могут быть опасными для здоровья щитовидной железы, я бы выделила следующие. Это курение, поскольку токсины сигаретного дыма накапливаются в организме, замедляя усвоение йода и нарушая работу щитовидной железы. Также опасен бесконтрольный приём БАДов, в которых содержится йод, особенно это касается препаратов с большими или неизвестными дозировками этого вещества&quot;, — рассказала Невольникова.Врач отметила, что также нарушить здоровье щитовидной железы может избыточное употребление продуктов из сои, так как соевые бобы содержат изофлавоноиды, которые могут замедлить активность фермента пероксидазы в щитовидной железе, отвечающего за выработку гормонов.
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общество
Общество
Врач назвала привычки, опасные для щитовидной железы

Врач Невольникова: курение опасно для здоровья щитовидной железы

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Курение, бесконтрольный прием БАДов, в которых содержится йод, и избыточное употребление продуктов из сои являются опасными привычками для здоровья щитовидной железы, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники №220 Анна Невольникова.
«

"Среди привычек, которые могут быть опасными для здоровья щитовидной железы, я бы выделила следующие. Это курение, поскольку токсины сигаретного дыма накапливаются в организме, замедляя усвоение йода и нарушая работу щитовидной железы. Также опасен бесконтрольный приём БАДов, в которых содержится йод, особенно это касается препаратов с большими или неизвестными дозировками этого вещества", — рассказала Невольникова.

Врач отметила, что также нарушить здоровье щитовидной железы может избыточное употребление продуктов из сои, так как соевые бобы содержат изофлавоноиды, которые могут замедлить активность фермента пероксидазы в щитовидной железе, отвечающего за выработку гормонов.
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