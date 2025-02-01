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На "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области ликвидировали возгорание
На "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области ликвидировали возгорание - РИА Новости, 01.02.2025
На "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области ликвидировали возгорание
Возгорание полностью ликвидировано на территории предприятия "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области, где в среду ночью возник пожар после падения обломков... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T11:35:00+03:00
2025-02-01T11:35:00+03:00
2025-02-01T11:42:00+03:00
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Возгорание полностью ликвидировано на территории предприятия "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области, где в среду ночью возник пожар после падения обломков беспилотника, сообщает региональное управление МЧС.Ранее пресс-служба предприятия сообщила о том, что в ночь на 29 января в результате отражения атаки БПЛА на территории предприятия "СИБУР-Кстово" упали обломки, что вызвало возгорание. Пострадавших нет, персонал был перемещен на безопасное расстояние."Объявлена полная ликвидация возгорания на территории "СИБУР-Кстово", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250131/pozhar-1996710731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области ликвидировали возгорание
На нижегородском "СИБУР-Кстово" ликвидировали возгорание после падения БПЛА