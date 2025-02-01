https://ria.ru/20250201/vozgoranie-1996769624.html

На "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области ликвидировали возгорание

На "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области ликвидировали возгорание - РИА Новости, 01.02.2025

На "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области ликвидировали возгорание

Возгорание полностью ликвидировано на территории предприятия "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области, где в среду ночью возник пожар после падения обломков... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T11:35:00+03:00

2025-02-01T11:35:00+03:00

2025-02-01T11:42:00+03:00

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Возгорание полностью ликвидировано на территории предприятия "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области, где в среду ночью возник пожар после падения обломков беспилотника, сообщает региональное управление МЧС.Ранее пресс-служба предприятия сообщила о том, что в ночь на 29 января в результате отражения атаки БПЛА на территории предприятия "СИБУР-Кстово" упали обломки, что вызвало возгорание. Пострадавших нет, персонал был перемещен на безопасное расстояние."Объявлена полная ликвидация возгорания на территории "СИБУР-Кстово", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250131/pozhar-1996710731.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)