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"Будет бойня". В США заговорили о войне с Мексикой
"Будет бойня". В США заговорили о войне с Мексикой - РИА Новости, 01.02.2025
"Будет бойня". В США заговорили о войне с Мексикой
Борьба с мексиканскими картелями, которой собирается заниматься президент США Дональд Трамп, может вовлечь Соединенные Штаты в войну с Мексикой. Такое мнение... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T06:51:00+03:00
2025-02-01T06:51:00+03:00
2025-02-01T07:13:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Борьба с мексиканскими картелями, которой собирается заниматься президент США Дональд Трамп, может вовлечь Соединенные Штаты в войну с Мексикой. Такое мнение высказал экс-разведчик ЦРУ Скотт Риттер в прямом эфире в социальной сети Х."Думаю ли я, что будет война с Мексикой? Да, к сожалению. Я думаю, что Трамп считает это чем-то, что можно сделать. У нас очень агрессивный министр обороны, наше общество считает, что в вопросе национальной безопасности наши специальные подразделения в силовых структурах могут сделать что угодно", — объяснил он.По словам эксперта, главная сложность состоит в том, что войну с картелями невозможно контролировать, а поддерживать постоянное присутствие американских войск на территории соседней страны не представляется возможным.Кроме того, считает Риттер, США вряд ли готовы к ответным мерам со стороны картелей, которые могут обернуться куда более плачевными последствиями для самой Америки и ее вооруженных сил."Да, отряд "Дельта" может пойти и устранить одну серьезную цель в формате "зашли — вышли", но потом картель подорвет торговый центр в Канзас-Сити и нам придется туда вернуться, только уже большим составом. И вот — мы уже на их территории, где они нас просто сметут. Будет бойня, будут потери", — предупредил бывший разведчик.В свой первый день в должности президента Дональд Трамп подписал указ, которым наделил наркокартели статусом террористических организаций.
https://ria.ru/20250131/ritter-1996654363.html
https://ria.ru/20250121/zaliv-1994894455.html
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в мире, сша, мексика, америка, скотт риттер, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Мексика, Америка, Скотт Риттер, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Будет бойня". В США заговорили о войне с Мексикой
Риттер: Трамп может начать войну с Мексикой