https://ria.ru/20250201/volodin-1996759511.html
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в феврале
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в феврале - РИА Новости, 01.02.2025
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в феврале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о законах, которые вступают в силу в феврале, в том числе о законе, который... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T09:24:00+03:00
2025-02-01T09:24:00+03:00
2025-02-01T10:23:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о законах, которые вступают в силу в феврале, в том числе о законе, который предусматривает режим высылки незаконных мигрантов из России. "Заработает закон, предусматривающий режим высылки незаконных мигрантов. В отношении мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в России, наряду с режимами депортации и административного выдворения будет действовать новый режим высылки. Таких иностранных граждан будут вносить в специальный реестр, также их обяжут информировать сотрудников полиции о своем местоположении. Кроме того, они не смогут приобретать жилье или машины, брать кредиты, вступать в брак и свободно перемещаться по стране. При неоднократном нарушении требований контроля в отношении них будет приниматься решение о депортации", - написал Володин. Он добавил, что с 5 февраля вводится административная ответственность за нарушение правил въезда в страну или выезда из неё, а также оказание включённому в реестр контролируемых лиц мигранту услуг, предоставление которых запрещается. По словам Володина, полиция может самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы России. "Материнский капитал вырастет на 9,5%. Его максимальная сумма составит 912 тысяч рублей. Обеспечение всех социальных обязательств, поддержка семей с детьми - это приоритет государства. По решению нашего президента индексация социальных выплат и страховых пенсий также будет доведена до 9,5%. Эта норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января", - отметил председатель ГД. Кроме того, с 5 февраля с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, например совершившими правонарушение, смогут работать наставники. По словам Володина, назначать их будет комиссия по делам несовершеннолетних с согласия ребенка и его родителей, наставники должны пройти подготовку и попасть в специальный реестр, изменения позволят оказать дополнительную поддержку детям в трудной жизненной ситуации. "Закрепляется понятие "креативная индустрия", под которым понимается экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, распространением и реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью. Вводятся основы правового регулирования в этой сфере, определяются виды государственной поддержки субъектов креативных индустрий", - подчеркнул он. Председатель Госдумы добавил, что с 5 февраля вступает в силу закон, согласно которому конфискованное имущество, явившееся орудием совершения или предметом административного правонарушения, подлежит обращению в собственность субъекта РФ. По его словам, закон даст возможность регионам использовать его по целевому назначению, в том числе в качестве оказания гуманитарной помощи, и позволит минимизировать расходы на его хранение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в феврале
Володин перечислил россиянам законы, которые заработают с 1 февраля
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
рассказал о законах, которые вступают в силу в феврале, в том числе о законе, который предусматривает режим высылки незаконных мигрантов из России.
"Заработает закон, предусматривающий режим высылки незаконных мигрантов. В отношении мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в России
, наряду с режимами депортации и административного выдворения будет действовать новый режим высылки. Таких иностранных граждан будут вносить в специальный реестр, также их обяжут информировать сотрудников полиции о своем местоположении. Кроме того, они не смогут приобретать жилье или машины, брать кредиты, вступать в брак и свободно перемещаться по стране. При неоднократном нарушении требований контроля в отношении них будет приниматься решение о депортации", - написал Володин
.
Он добавил, что с 5 февраля вводится административная ответственность за нарушение правил въезда в страну или выезда из неё, а также оказание включённому в реестр контролируемых лиц мигранту услуг, предоставление которых запрещается. По словам Володина, полиция может самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы России.
"Материнский капитал вырастет на 9,5%. Его максимальная сумма составит 912 тысяч рублей. Обеспечение всех социальных обязательств, поддержка семей с детьми - это приоритет государства. По решению нашего президента индексация социальных выплат и страховых пенсий также будет доведена до 9,5%. Эта норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января", - отметил председатель ГД
.
Кроме того, с 5 февраля с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, например совершившими правонарушение, смогут работать наставники. По словам Володина, назначать их будет комиссия по делам несовершеннолетних с согласия ребенка и его родителей, наставники должны пройти подготовку и попасть в специальный реестр, изменения позволят оказать дополнительную поддержку детям в трудной жизненной ситуации.
"Закрепляется понятие "креативная индустрия", под которым понимается экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, распространением и реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью. Вводятся основы правового регулирования в этой сфере, определяются виды государственной поддержки субъектов креативных индустрий", - подчеркнул он.
Председатель Госдумы добавил, что с 5 февраля вступает в силу закон, согласно которому конфискованное имущество, явившееся орудием совершения или предметом административного правонарушения, подлежит обращению в собственность субъекта РФ. По его словам, закон даст возможность регионам использовать его по целевому назначению, в том числе в качестве оказания гуманитарной помощи, и позволит минимизировать расходы на его хранение.