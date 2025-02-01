https://ria.ru/20250201/volodin-1996759511.html

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в феврале

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в феврале - РИА Новости, 01.02.2025

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в феврале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о законах, которые вступают в силу в феврале, в том числе о законе, который... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T09:24:00+03:00

2025-02-01T09:24:00+03:00

2025-02-01T10:23:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о законах, которые вступают в силу в феврале, в том числе о законе, который предусматривает режим высылки незаконных мигрантов из России. "Заработает закон, предусматривающий режим высылки незаконных мигрантов. В отношении мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в России, наряду с режимами депортации и административного выдворения будет действовать новый режим высылки. Таких иностранных граждан будут вносить в специальный реестр, также их обяжут информировать сотрудников полиции о своем местоположении. Кроме того, они не смогут приобретать жилье или машины, брать кредиты, вступать в брак и свободно перемещаться по стране. При неоднократном нарушении требований контроля в отношении них будет приниматься решение о депортации", - написал Володин. Он добавил, что с 5 февраля вводится административная ответственность за нарушение правил въезда в страну или выезда из неё, а также оказание включённому в реестр контролируемых лиц мигранту услуг, предоставление которых запрещается. По словам Володина, полиция может самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы России. "Материнский капитал вырастет на 9,5%. Его максимальная сумма составит 912 тысяч рублей. Обеспечение всех социальных обязательств, поддержка семей с детьми - это приоритет государства. По решению нашего президента индексация социальных выплат и страховых пенсий также будет доведена до 9,5%. Эта норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января", - отметил председатель ГД. Кроме того, с 5 февраля с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, например совершившими правонарушение, смогут работать наставники. По словам Володина, назначать их будет комиссия по делам несовершеннолетних с согласия ребенка и его родителей, наставники должны пройти подготовку и попасть в специальный реестр, изменения позволят оказать дополнительную поддержку детям в трудной жизненной ситуации. "Закрепляется понятие "креативная индустрия", под которым понимается экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, распространением и реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью. Вводятся основы правового регулирования в этой сфере, определяются виды государственной поддержки субъектов креативных индустрий", - подчеркнул он. Председатель Госдумы добавил, что с 5 февраля вступает в силу закон, согласно которому конфискованное имущество, явившееся орудием совершения или предметом административного правонарушения, подлежит обращению в собственность субъекта РФ. По его словам, закон даст возможность регионам использовать его по целевому назначению, в том числе в качестве оказания гуманитарной помощи, и позволит минимизировать расходы на его хранение.

https://ria.ru/20250131/dtp-1996316476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф