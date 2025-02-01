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Пленный рассказал, как ВСУ пытаются ликвидировать своих сослуживцев - РИА Новости, 01.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:09 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/vojska-1996767437.html
Пленный рассказал, как ВСУ пытаются ликвидировать своих сослуживцев
Пленный рассказал, как ВСУ пытаются ликвидировать своих сослуживцев - РИА Новости, 01.02.2025
Пленный рассказал, как ВСУ пытаются ликвидировать своих сослуживцев
Украинские войска пытаются ликвидировать своих же сослуживцев, сдающихся в плен российским военнослужащим, в том числе, с помощью FPV-дронов, рассказал пленный... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T11:09:00+03:00
2025-02-01T11:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
изюм (город)
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска пытаются ликвидировать своих же сослуживцев, сдающихся в плен российским военнослужащим, в том числе, с помощью FPV-дронов, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Александр Прокопенко, попавший под такую атаку. "Когда ваши взяли нас, мы вошли на ваши позиции, нас ввели, уже начинало темнеть, уже под вечер было дело, и по нам просто начали фигачить наши же FPV-шки. Одного даже задвухсотило. Был двухсотый от FPV-шки, от прямого скида. Меня контузило и посекло немножко осколками от нашей "Баба Яги". Скорее всего, они знали, что это пленные идут. Чтобы не было пленных. Чтобы мы ничего не рассказывали вам. Чтобы, я не знаю, на обмен, наверное, не попадали, или я не знаю", - сказал он в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Прокопенко, родившийся в 1996 году в Изюме Харьковской области, рассказал, что с 2022 года был мобилизован и состоял в одной из штурмовых бригад на должности санитара-стрелка. Однако затем он сбежал и пытался отсидеться на Западной Украине, где был пойман сотрудниками военкомата. Сначала его заставили работать на блокпостах в Киеве, а затем перевели в Харьковскую область "повестки раздавать". После этого будущего пленного перевезли в Сумскую область и пообещали, что он будет "на границе стоять". Однако через два дня, как признался Прокопенко, он уже был в курсе, что находится в Курской области. "Хотел сбежать, не получилось. Ну, некоторых ловили, там, жестко прессовали и отправляли, вообще, на все самое худшее. Ну, били сильно старшие офицеры, сержанты ... Трехсотых было много. Двое суток был на позиции, которую не могли никак забрать, никто не хотел рисковать. Даже свои бросили, а мы не слышали, потому что мы не выходили из блиндажа. Сказали занять позицию наверху с пулеметом, пулеметчик там у нас был, но мы не стали, потому что FPV-шки летали, там трехсотых было много. Но мы не посчитали нужным выполнять этот приказ. Боимся и наших, потому что наши там тоже могут и пристрелить", - рассказал пленный об условиях службы. Он также поведал, как сдавался в плен. По его словам, 25 декабря он с сослуживцами на позиции был внезапно настигнут российской штурмовой группой, которая предложила сложить оружие и сдаться. Все шесть военнослужащих ВСУ, по словам Прокопенко, выбежали и сдались.
https://ria.ru/20250131/plen-1996580848.html
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харьковская область
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харьковская область, изюм (город), киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Изюм (город), Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный рассказал, как ВСУ пытаются ликвидировать своих сослуживцев

Пленный Прокопенко: ВСУ пытаются ликвидировать сослуживцев, сдающихся в плен

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска пытаются ликвидировать своих же сослуживцев, сдающихся в плен российским военнослужащим, в том числе, с помощью FPV-дронов, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Александр Прокопенко, попавший под такую атаку.
"Когда ваши взяли нас, мы вошли на ваши позиции, нас ввели, уже начинало темнеть, уже под вечер было дело, и по нам просто начали фигачить наши же FPV-шки. Одного даже задвухсотило. Был двухсотый от FPV-шки, от прямого скида. Меня контузило и посекло немножко осколками от нашей "Баба Яги". Скорее всего, они знали, что это пленные идут. Чтобы не было пленных. Чтобы мы ничего не рассказывали вам. Чтобы, я не знаю, на обмен, наверное, не попадали, или я не знаю", - сказал он в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
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Прокопенко, родившийся в 1996 году в Изюме Харьковской области, рассказал, что с 2022 года был мобилизован и состоял в одной из штурмовых бригад на должности санитара-стрелка. Однако затем он сбежал и пытался отсидеться на Западной Украине, где был пойман сотрудниками военкомата.
Сначала его заставили работать на блокпостах в Киеве, а затем перевели в Харьковскую область "повестки раздавать".
После этого будущего пленного перевезли в Сумскую область и пообещали, что он будет "на границе стоять". Однако через два дня, как признался Прокопенко, он уже был в курсе, что находится в Курской области.
"Хотел сбежать, не получилось. Ну, некоторых ловили, там, жестко прессовали и отправляли, вообще, на все самое худшее. Ну, били сильно старшие офицеры, сержанты ... Трехсотых было много. Двое суток был на позиции, которую не могли никак забрать, никто не хотел рисковать. Даже свои бросили, а мы не слышали, потому что мы не выходили из блиндажа. Сказали занять позицию наверху с пулеметом, пулеметчик там у нас был, но мы не стали, потому что FPV-шки летали, там трехсотых было много. Но мы не посчитали нужным выполнять этот приказ. Боимся и наших, потому что наши там тоже могут и пристрелить", - рассказал пленный об условиях службы.
Он также поведал, как сдавался в плен. По его словам, 25 декабря он с сослуживцами на позиции был внезапно настигнут российской штурмовой группой, которая предложила сложить оружие и сдаться. Все шесть военнослужащих ВСУ, по словам Прокопенко, выбежали и сдались.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьИзюм (город)КиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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