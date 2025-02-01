Пленный рассказал, как ВСУ пытаются ликвидировать своих сослуживцев
Пленный Прокопенко: ВСУ пытаются ликвидировать сослуживцев, сдающихся в плен
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска пытаются ликвидировать своих же сослуживцев, сдающихся в плен российским военнослужащим, в том числе, с помощью FPV-дронов, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Александр Прокопенко, попавший под такую атаку.
"Когда ваши взяли нас, мы вошли на ваши позиции, нас ввели, уже начинало темнеть, уже под вечер было дело, и по нам просто начали фигачить наши же FPV-шки. Одного даже задвухсотило. Был двухсотый от FPV-шки, от прямого скида. Меня контузило и посекло немножко осколками от нашей "Баба Яги". Скорее всего, они знали, что это пленные идут. Чтобы не было пленных. Чтобы мы ничего не рассказывали вам. Чтобы, я не знаю, на обмен, наверное, не попадали, или я не знаю", - сказал он в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
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Прокопенко, родившийся в 1996 году в Изюме Харьковской области, рассказал, что с 2022 года был мобилизован и состоял в одной из штурмовых бригад на должности санитара-стрелка. Однако затем он сбежал и пытался отсидеться на Западной Украине, где был пойман сотрудниками военкомата.
Сначала его заставили работать на блокпостах в Киеве, а затем перевели в Харьковскую область "повестки раздавать".
После этого будущего пленного перевезли в Сумскую область и пообещали, что он будет "на границе стоять". Однако через два дня, как признался Прокопенко, он уже был в курсе, что находится в Курской области.
"Хотел сбежать, не получилось. Ну, некоторых ловили, там, жестко прессовали и отправляли, вообще, на все самое худшее. Ну, били сильно старшие офицеры, сержанты ... Трехсотых было много. Двое суток был на позиции, которую не могли никак забрать, никто не хотел рисковать. Даже свои бросили, а мы не слышали, потому что мы не выходили из блиндажа. Сказали занять позицию наверху с пулеметом, пулеметчик там у нас был, но мы не стали, потому что FPV-шки летали, там трехсотых было много. Но мы не посчитали нужным выполнять этот приказ. Боимся и наших, потому что наши там тоже могут и пристрелить", - рассказал пленный об условиях службы.
Он также поведал, как сдавался в плен. По его словам, 25 декабря он с сослуживцами на позиции был внезапно настигнут российской штурмовой группой, которая предложила сложить оружие и сдаться. Все шесть военнослужащих ВСУ, по словам Прокопенко, выбежали и сдались.