https://ria.ru/20250201/vojska-1996767437.html

Пленный рассказал, как ВСУ пытаются ликвидировать своих сослуживцев

Пленный рассказал, как ВСУ пытаются ликвидировать своих сослуживцев - РИА Новости, 01.02.2025

Пленный рассказал, как ВСУ пытаются ликвидировать своих сослуживцев

Украинские войска пытаются ликвидировать своих же сослуживцев, сдающихся в плен российским военнослужащим, в том числе, с помощью FPV-дронов, рассказал пленный... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T11:09:00+03:00

2025-02-01T11:09:00+03:00

2025-02-01T11:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

изюм (город)

киев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска пытаются ликвидировать своих же сослуживцев, сдающихся в плен российским военнослужащим, в том числе, с помощью FPV-дронов, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Александр Прокопенко, попавший под такую атаку. "Когда ваши взяли нас, мы вошли на ваши позиции, нас ввели, уже начинало темнеть, уже под вечер было дело, и по нам просто начали фигачить наши же FPV-шки. Одного даже задвухсотило. Был двухсотый от FPV-шки, от прямого скида. Меня контузило и посекло немножко осколками от нашей "Баба Яги". Скорее всего, они знали, что это пленные идут. Чтобы не было пленных. Чтобы мы ничего не рассказывали вам. Чтобы, я не знаю, на обмен, наверное, не попадали, или я не знаю", - сказал он в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Прокопенко, родившийся в 1996 году в Изюме Харьковской области, рассказал, что с 2022 года был мобилизован и состоял в одной из штурмовых бригад на должности санитара-стрелка. Однако затем он сбежал и пытался отсидеться на Западной Украине, где был пойман сотрудниками военкомата. Сначала его заставили работать на блокпостах в Киеве, а затем перевели в Харьковскую область "повестки раздавать". После этого будущего пленного перевезли в Сумскую область и пообещали, что он будет "на границе стоять". Однако через два дня, как признался Прокопенко, он уже был в курсе, что находится в Курской области. "Хотел сбежать, не получилось. Ну, некоторых ловили, там, жестко прессовали и отправляли, вообще, на все самое худшее. Ну, били сильно старшие офицеры, сержанты ... Трехсотых было много. Двое суток был на позиции, которую не могли никак забрать, никто не хотел рисковать. Даже свои бросили, а мы не слышали, потому что мы не выходили из блиндажа. Сказали занять позицию наверху с пулеметом, пулеметчик там у нас был, но мы не стали, потому что FPV-шки летали, там трехсотых было много. Но мы не посчитали нужным выполнять этот приказ. Боимся и наших, потому что наши там тоже могут и пристрелить", - рассказал пленный об условиях службы. Он также поведал, как сдавался в плен. По его словам, 25 декабря он с сослуживцами на позиции был внезапно настигнут российской штурмовой группой, которая предложила сложить оружие и сдаться. Все шесть военнослужащих ВСУ, по словам Прокопенко, выбежали и сдались.

https://ria.ru/20250131/plen-1996580848.html

https://ria.ru/20250125/plennyj-1995437733.html

харьковская область

изюм (город)

киев

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харьковская область, изюм (город), киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)