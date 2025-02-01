Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали подозреваемого в убийстве сотрудника военкомата - РИА Новости, 01.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/voenkomat-1996803651.html
На Украине задержали подозреваемого в убийстве сотрудника военкомата
На Украине задержали подозреваемого в убийстве сотрудника военкомата - РИА Новости, 01.02.2025
На Украине задержали подозреваемого в убийстве сотрудника военкомата
На Украине правоохранители задержала военнообязанного, подозреваемого в убийстве сотрудника военкомата в Полтавской области, сообщает украинское издание... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T16:15:00+03:00
2025-02-01T16:15:00+03:00
в мире
украина
полтавская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. На Украине правоохранители задержала военнообязанного, подозреваемого в убийстве сотрудника военкомата в Полтавской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее в субботу в сухопутных силах ВСУ сообщили, что неизвестный застрелил сотрудника украинского военкомата в Полтавской области во время транспортировки мобилизованных в учебный центр ВСУ в городе Пирятин. Завладев автоматическим оружием военнослужащего, он скрылся вместе с одним из мобилизованных с места преступления. "Мужчину, подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК (военкомата - ред.), задержали, заявляет полиция. Им оказался житель Полтавской области 1984 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegrаm-канале издания, уточняется, что одного из подозреваемых задержали на заправке в Пирятине. Полицейские сообщили, что вместе с подозреваемым задержали и сбежавшего вместе с ним военнообязанного 1988 года рождения. Решается вопрос по предъявлению обвинений фигурантам и избрании им мер пресечения. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250116/vsu-1993941428.html
https://ria.ru/20250129/mobilizatsiya-1996210551.html
украина
полтавская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, полтавская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы Украины
На Украине задержали подозреваемого в убийстве сотрудника военкомата

В Полтавской области задержали подозреваемого в убийстве сотрудника военкомата

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. На Украине правоохранители задержала военнообязанного, подозреваемого в убийстве сотрудника военкомата в Полтавской области, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее в субботу в сухопутных силах ВСУ сообщили, что неизвестный застрелил сотрудника украинского военкомата в Полтавской области во время транспортировки мобилизованных в учебный центр ВСУ в городе Пирятин. Завладев автоматическим оружием военнослужащего, он скрылся вместе с одним из мобилизованных с места преступления.
Боевики ВСУ намерены после окончания боевых действий убивать сотрудников военкоматов - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Пленный рассказал о готовности бойцов ВСУ убивать сотрудников военкоматов
16 января, 04:51
"Мужчину, подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК (военкомата - ред.), задержали, заявляет полиция. Им оказался житель Полтавской области 1984 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegrаm-канале издания, уточняется, что одного из подозреваемых задержали на заправке в Пирятине.
Полицейские сообщили, что вместе с подозреваемым задержали и сбежавшего вместе с ним военнообязанного 1988 года рождения. Решается вопрос по предъявлению обвинений фигурантам и избрании им мер пресечения.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Мобилизованный украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Сотрудники украинского военкомата мобилизовали мужчину в Запорожье
29 января, 21:33
 
В миреУкраинаПолтавская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала