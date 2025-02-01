На Украине задержали подозреваемого в убийстве сотрудника военкомата
В Полтавской области задержали подозреваемого в убийстве сотрудника военкомата
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. На Украине правоохранители задержала военнообязанного, подозреваемого в убийстве сотрудника военкомата в Полтавской области, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее в субботу в сухопутных силах ВСУ сообщили, что неизвестный застрелил сотрудника украинского военкомата в Полтавской области во время транспортировки мобилизованных в учебный центр ВСУ в городе Пирятин. Завладев автоматическим оружием военнослужащего, он скрылся вместе с одним из мобилизованных с места преступления.
"Мужчину, подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК (военкомата - ред.), задержали, заявляет полиция. Им оказался житель Полтавской области 1984 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegrаm-канале издания, уточняется, что одного из подозреваемых задержали на заправке в Пирятине.
Полицейские сообщили, что вместе с подозреваемым задержали и сбежавшего вместе с ним военнообязанного 1988 года рождения. Решается вопрос по предъявлению обвинений фигурантам и избрании им мер пресечения.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.