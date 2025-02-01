https://ria.ru/20250201/venesuela-1996822796.html

Венесуэла согласилась принять обратно нелегальных мигрантов, заявил Трамп

Венесуэла согласилась принять обратно нелегальных мигрантов, заявил Трамп - РИА Новости, 01.02.2025

Венесуэла согласилась принять обратно нелегальных мигрантов, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла дала согласие на прием всех своих граждан, которые незаконно находились на территории США. РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T19:11:00+03:00

2025-02-01T19:11:00+03:00

2025-02-01T19:11:00+03:00

в мире

сша

венесуэла

каракас

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_693c6f828fcfb3e83fd9abb993f0ab3f.jpg

ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла дала согласие на прием всех своих граждан, которые незаконно находились на территории США. "Венесуэла дала согласие принять обратно в свою страну всех венесуэльских нелегалов, которые были размещены в США, включая членов банды Tren de Aragua", - говорится в заявлении американского лидера в социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что Каракас также согласился взять на себя транспортировку нелегальных мигрантов из числа венесуэльских граждан из США.

https://ria.ru/20250201/venesuela-1996741626.html

сша

венесуэла

каракас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, венесуэла, каракас, дональд трамп