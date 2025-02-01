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Венесуэла согласилась принять обратно нелегальных мигрантов, заявил Трамп - РИА Новости, 01.02.2025
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19:11 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/venesuela-1996822796.html
Венесуэла согласилась принять обратно нелегальных мигрантов, заявил Трамп
Венесуэла согласилась принять обратно нелегальных мигрантов, заявил Трамп - РИА Новости, 01.02.2025
Венесуэла согласилась принять обратно нелегальных мигрантов, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла дала согласие на прием всех своих граждан, которые незаконно находились на территории США. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T19:11:00+03:00
2025-02-01T19:11:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла дала согласие на прием всех своих граждан, которые незаконно находились на территории США. "Венесуэла дала согласие принять обратно в свою страну всех венесуэльских нелегалов, которые были размещены в США, включая членов банды Tren de Aragua", - говорится в заявлении американского лидера в социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что Каракас также согласился взять на себя транспортировку нелегальных мигрантов из числа венесуэльских граждан из США.
https://ria.ru/20250201/venesuela-1996741626.html
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в мире, сша, венесуэла, каракас, дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Дональд Трамп
Венесуэла согласилась принять обратно нелегальных мигрантов, заявил Трамп

Трамп: Венесуэла готова принять всех своих граждан, незаконно находившихся в США

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла дала согласие на прием всех своих граждан, которые незаконно находились на территории США.
«
"Венесуэла дала согласие принять обратно в свою страну всех венесуэльских нелегалов, которые были размещены в США, включая членов банды Tren de Aragua", - говорится в заявлении американского лидера в социальной сети Truth Social.
Трамп добавил, что Каракас также согласился взять на себя транспортировку нелегальных мигрантов из числа венесуэльских граждан из США.
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